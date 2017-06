Taavi Aas: keskkonnale on kasulikum ummikute kadumine, mitte üksik paju

Haabersti keskkonnale toob kõige rohkem kasu ummikute vähenemine Haabersti ristmikul, mitte üksik paju, ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, kutsudes aktiviste alluma politsei korraldustele.

"Valmiv Haabersti ristmik on olnud Tallinna liikluse valukoht seisakute ja ummikutega. Seepärast palun ma hõberemmelgat kaitsvatel aktivistidel mõista, et seisvad ja tossutavad autod pole mitte mingil viisil parema keskkonna huvides," ütles Aas.

Aas sõnas, et eksperdid on oma hinnangu korduvalt Haabersti hõberemmelga osas andnud ning tema jaoks on paraku mõistetamatu, miks argumente ei suvatseta kuulata.

"Dendroloogia selts ja arboristid on öelnud, et puu on vana, haige ja lausa ohtlik. Eksperdid on oma hinnangud andnud ning ka linnaelanikud on ristmiku ehituse peatumise pärast mures. Tegemist ei ole haruldase puuga ning on arusaamatu, miks argumentide kuulamise asemel on otsustatud käituda endale ja teistele ohtlikult," tõdes Aas.

Aas kutsus üles mitte takistama politsei tegevust ja mitte õhutama õigusrikkumist ka opositsioonijõudude poolt.