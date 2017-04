Taavi Aas: Isegi Tallinna opositsioon ei võtnud umbusaldust tõsiselt

Tallinna opositsioon on niivõrd lõhestunud, et nad ei saaks linna juhtimisega hakkama, ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas pärast seda kui umbusaldusavaldus Arvo Sarapuu vastu läbi kukkus, teatas Keskerakond.

„Tallinna linnavolikogu opositsioon ei võta end ise ka tõsiselt,“ ütles Aas pärast läbikukkunud hääletust. „Kui 33 opositsioonisaadikust jõuab häält andma vaid 20, siis järelikult ei võtnud reformierakondlased, sotsiaaldemokraadid ning IRL umbusaldust kuigivõrd tõsiselt ning soovisid vaid pääseda pildile. Sedasama võiksid nad saavutada hoopis heade ja edasiviivate ideedega linnajuhtimises.“

Aas osutas, et Reformistid ja sotsiaaldemokraadid vist arvavad, et volikogutöö on sama, mis Facebookis Tallinna TV kirumine. „Kuni nad seda arvavad, läheb neil veel võimuküpsusega aega,“ teatas ta. Aas lisas, et Tallinna prügimajanduse seis on hetkel tugevnev ja liigub õiges suunas ning umbusalduseks polnud põhjust. „Seetõttu pole ka arusaamatu, miks opositsiooni read niivõrd hõredaks jäid,“ leidis Aas.