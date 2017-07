Taavi Aas ei usu, et Savisaar Keskerakonna nimekirjas kandideerib

Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat Taavi Aas ei usu, et endine erakonna esimees Edgar Savisaar partei nimekirjas kandideeriks. Samuti ei usu ta, et valimistele läheb nn Edgar Savisaare nimekiri.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on Savisaar jätkuvalt oodatud Keskerakonna nimekirjas kandideerima, kuid Savisaare sõnul pole talle sellekohast ettepanekut tehtud.

Taavi Aas ütles ERR-ile antud intervjuus, et Savisaar on erakonna ideest teadlik.

"Arvan, et vast polegi nii tähtis, kas see ettepanek on olnud ametlik või mitteametlik. Ma arvan, et ta on sellest mõttest teadlik. Täna on kõigile teada, et selline mõte meil on ja kas see mõte talle sobib või on tal mingisugused teised plaanid, küsige tema enda käest," kommenteeris Aas.

"Vaadates tänaseid sündmuseid ja tema reageeringuid ka sellele mitteametlikule ettepanekule, siis tõepoolest, see võib niimoodi olla, et ta ei tule sellesse nimekirja, et ta ei kandideeri üldse. Ma eriti ei usu sellesse varianti, et tuleks mingisugune Edgar Savisaare nimekiri. Aga meie poolt on uks lahti, eks see on tema otsus," rääkis ta.