Taavi Aas ei näe probleemi Jüri Ratase spordivõistluste linna rahaga toetamises

Keskerakondlasest Tallinna linnapea Taavi Aas ei näe probleemi selles, kui linn toetab Keskerakonna esimehe Jüri Ratase MTÜ-d Perega Koos maleturniiri ja rattavõistluse korraldamisel.

Aas ütles vastuses volikogu opositsiooni arupärimisele, et kui üritus toob kohale palju inimesi, elavdab linna spordielu, propageerib tervislikke eluviise ja liikumist, arendavat tegevust, siis on kindlasti mõistlik ja linna huvides seda toetada. "Paul Kerese maleturniir toob kohale ligi 200 inimest, Jüri Ratase jalgrattavõistlus üle 800 osaleja. Tegemist on suure mõjuga üritustega," märkis Aas.

Mittetulundustegevus ja spordiürituste korraldamine on Aasa sõnul lubatud kõigile inimestele, kaasa arvatud poliitikutele. "Kultuuri- ja spordiüritusi toetab ka erasektor sponsorluse näol, seega oleks täiesti sobimatu, kui Tallinna linn spordielu toetamisest kõrvale jääks," ütles Aas.

Kui projektid on esitatud tähtaegselt, vastavad toetuste

määramise kriteeriumidele ja teevad Tallinna kultuuri ja spordielu sisukamaks, siis Tallinn neid Aasa kinnitusel ka toetab. "Minu arust väärib Jüri Ratas tunnustust, et ta juba 14. aastat korraldab oma jalgrattavdistlust," lisas ta.

Jüri Ratase MTÜ Perega Koos on saanud linnalt 2015. aastast alates male ja rattavõistluste toetuseks kokku 14 300 eurot. Selle toel on korraldatud neli maleturniiri ja kolm rattavõistlust.