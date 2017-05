Taavi Aas ei kavatse Tallinna TV-st lahti öelda

Täna Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadiks saanud Taavi Aas ei kavatse Tallinna TVst loobuda isegi siis, kui Keskerakond kaotab valimiste järel Tallinnas ainuvõimu.

Keskerakonna ainuvõimu kaotuse puhul Taavi Aas Tallinna TV-st loobuda ei kavatse, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat". "Meie eesmärk on see, et linna meedia jääks alles, jätkaks inimeste informeerimist," ütles ta.

Aas nõustus, et linna poliitika peab lisaks sellele, et ta on aus ja puhas, ka näima aus ja puhas.

Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat märkis, et häältesaagi osas ta endale eesmärki püstitanud ei ole. "Ma kindlasti lähen tegema head tulemust, milline see tulemus saab olema, seda otsustavad valijad," sõnas Aas. Eelmistel kohalikel valimistel kogus Aas 227 häält.

Aas arvas, et Edgar Savisaare häältesaaki 40 000 häält ei ületata mitte kunagi. "Seda tulemust ei ületata lähiaegadel, ma arvan, et seda tulemust ei ületata mitte kunagi," lisas ta.