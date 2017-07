Taavi Aas: Diskussioonide aeg on läbi. Reidi tee rajamist toetab enam kui pool tallinlastest

Tallinna linnavalitsus uuris rahva meelsust – kas Reidi tee ehitamine plaanitud kohta ja paanitud mahus on hea ja põhjendatud.

Küsitlusele vastas 800 üle 15-aasta vanust tallinlast, 54% vastanuist ütlesid, et toetavad Reidi tee ehitamist linnavalitsuse poolt pakutud viisil. 29% oli neid, kes pigem ei toeta või on vastu, ütles Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas linnavalitsuse pressikonverentsil.

Küsiti ka, kas inimesed on selle projektiga kursis, ilmnes seos: kes on projektist teadlikumad, olid selle suhtes ka toetavamad.

Need kes on selle projekti koostanud, on erialaspetsialistid, jumala eest, mina pole seda koostanud, ütles Taavi Aas vastuseks küsimusele, kas linnavalitusel on plaanis veel erinevate Reidi teed vastustanud huvigruppidega kohtuda ja projekti arutada. Diskussioonide aeg peaks olema läbi, lisas tegevlinnapea.