Taavi Aas: BWM löödi prügiveolt minema, linnafirma ajab lähipäevadel prügimajanduse korda

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ütles täna linnavalitsuse pressikonverentsil, et kuna Nõmmel ja Lasnamäe 10. piirkonnas prügi vedanud Baltic Waste Management (BWM) pole oma tööga hakkama saanud, siis saadeti nad minema ja prügiveo võttis üle Tallinna linnale kuuluv AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT).

Aas ütles, et juba eelmise nädala viimastest päevadest tegeleb prügiveoga Nõmmel ja Lasnamäel TJT. "BWM ei tulnud oma ülesannetega toime," selgitas Aas otsust.

"Viimaste päevade teated Nõmmel tekitavad rahulolu, olukord on paranemas. Ei ütle veel, et olukord on täiesti hea, aga paranemas," ütles Aas. Ta lootis, et lähipäevadel saab Nõmme prügiteemale joone alla tõmmata.

BWM oli võitnud prügihanked ka Haaberstis ja Kristiines. Suurte jamade tõttu Nõmmel tühistas linn ka need hankevõidud. Haaberstis ja Kristiines olid järgnevuselt paremad pakkumised Jaaksoni Linnahooldus OÜ-l. Selle on omandanud AS Eesti Keskkonnateenused, mistõttu Aas ütles, et ootab neid lepingut sõlmima.

"Kui Keskkonnateenused ja Ragn Sells on rääkinud, et tunnevad end kõrvalejäetuna, siis nüüd on Keskkonnateenustel võimalik näidata, et nad on jäätmeveost Tallinnas endiselt huvitatud. On aeg ennast tõestada ja sõlmida linnaga leping," ütles Aas.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus juht Kertu Tiitso ütles, et Nõmme ja Lasnamäe 10. piirkond on üle võetud ja mõlemat piirkonda teenindab kolm prügiautot, mis on nendele piirkondadele optimaalne hulk. Päevas on 800 konteineritühjendust, töötab klienditeenindus, klientide kaebuseid võetakse vastu ja neile reageeritakse.

Edaspidi toimub jäätmevedu vastavalt graafikule. TJT on alustanud ka vanade, linnaruumi sobimatute konteinerite väljavahetamisega.

Tallinna jäätmemajanduse eest vastutavat abilinnapea Arvo Sarapuud täna linnavalitsuse pressikonverentsil polnud. Varasemalt on Eesti Ekspress seostanud teda BWMiga.

Vakra: Tallinn allus sotsiaaldemokraatide survele

"Juba praegu me näeme, kuidas sotsiaaldemokraadid suudavad tõugata ainuvalitsevat linnavõimu otsustama," kommenteeris seda teadet täna sotsiaaldemokraatide tõenäoline linnapeakandidaat Rainer Vakra.

"Hurjutasime Keskerakonda selle eest, et linna domeenid ja kaubamärgid on Keskerakonna omandis. Nad tagastavad need."

"Hakkasime rääkima romudest, mis rikuvad linnapilti. Selle peale läksid ka Lasnamäe ning Haabersti linnaosavanemad romude vastu võitlusse."

"Nõudsime juba mitu kuud tagasi, et abilinnapea Sarapuuga seotud prügifirmaga BWM OÜ -ga on vaja kõik lepingud kohe lõpetada. Nüüd see nii juhtuski."

"See kõik näitab veelkord, et meil on juba täna, kui koguneb sotside üldkoosolek otsustamaks linnapea kandidaadi nime, jõudu ja kaalu, et seista uue Tallinna ja tallinlaste eest," teatas Vakra.