Taavi Aas: Ardo Ojasalu ja ERJK skeemitamine naeruvääristab erakondade järelevalvet

"Kui üks ja sama mees esindab kord sotsiaaldemokraate, siis saab raha Vabaerakonnalt ja lõpetuseks esindab ka EKREt, siis pole selle komisjoni läbipaistvusest võimalik rääkida," ütles Aas.

Aasa sõnul ei tohiks uus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon lubada skeemitamist, kus üks ja sama isik vahetab pidevalt esindatavaid osapooli vastavalt olukorrale. "Selline vahetus tekitab küsimuse, kes siis nüüd tema tegevust rahastab?" päris Aas.

"Ardo Ojasalu on rääkinud, et see, kui ta võtab raha ühelt oma järelevalvatavalt, Vabaerakonnalt, ei tekita mingeid probleeme," meenutas Aas. "See näitab, et tal puudub kohasuse taju."

Taavi Aas toonitas, et Eesti poliitika vajab sõltumatut ja professionaalset erakondade rahastamise järelevalvet, mida ta praeguselt ERJKlt ei oota.