Taasiseseisvuspäeva rahvalaulupeol on seoseid EKRE-ga. Erakonna liikmest korraldaja kinnitab, et on apoliitiline

Augustis EV100 raames toimuva taasiseseivumispäeva laulupeol on mitmeid seoseid erakonnaga EKRE. Ürituse EKRE liikmest korraldaja Ülo Kannisto eitab seoseid.

Möödunud aastal lehvisid üritusel lava ees suured EKRE lipud. Kannisto ütles Delfile, et tänavu on kokku lepitud suuri EKRE lippe mitte üritusele tuua. Samas väikeseid erakonna sümboolikaga lippude lehvitamist Kannisto sõnul ära keelata pole kavas.

"Kui mõned väikesed lipukesed on, siis nendest ma ei tee väljagi, mul on muudki teha, kui neid jälgida. Aga ette avalikult lippudega minemine jääb ära, selles on kokku lepitud," ütles Kannisto Delfile.

Küsimusele, kas üritus on EKREga seotud, vastas Kannisto, et on tegelikult ürituselt kõiki erakondi eemale hoidnud. "Ma olen nii apoliitiline inimene, kui Eestis üldse on võimalik," ütles Kannisto. "Võib-olla oleks selle ürituse ajaks hea ennast EKREst isegi taandada," lisas ta.

Samas ilmus tänases EKRE häälekandjas Kannisto kirjutis ürituse toimumise kohta. Seda kommenteerides ütles Kannisto, et tal on selline kirjutis kavas saata kõigile erakondadele, aga enne teistele erakondadele saatmist soovib ta teksti korrigeerida. "Ma vaatan, kas kirjavahemärgid, lauseehitus ja sõnastus on õige," põhjendas ta, miks kirjutis ainult EKRE häälekandjas ilmunud on.

Lisaks sinimustvalgetele lippudele kutsub Kannisto kutsus üles inimesi kaasa ka tõrvikuid kaasa võtma. Tõrvikuid kasutati ka möödunud aastal.