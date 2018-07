Sven Sillari advokaadibüroos toimus Hubert Hirvega seotud läbiotsimine

Prokuratuur kinnitas, et advokaat Sven Sillari büroos Tallinnas toimus eelmise nädala neljapäeval läbiotsimine ja keskkriminaalpolitsei võttis kaasa kliendi ehk Hubert Hirvega seotud dokumente, kirjutab ERR.

Esialgsetel andmetel ei olnud läbiotsimine seotud advokaadi endaga, vaid kahtlustatavana eeluurimisvangistuses viibiva Hubert Hirvega.

Ametlikult kinnitamata andmetel esitasid politseiametnikud läbiotsimismääruse, millest selgus, et prokuratuur on jälitustegevuse käigus teinud kindlaks, et Hirve lähedased käisid advokaadibüroos väidetavasse kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatava mehe kirju lugemas.

Veebruari keskel lubas maakohus vahistada Hirve, tema äripartneri Pavel Gammeri, samuti Eesti kuritegelikus ilmas tuntud Ahmed Ozdojevi ja veel neli inimest. Ozdojevi vabastas kohus rekordilise, 350 000 euro suuruse kautsjoni vastu.

Kahtlustatavate hulgas on ka tuntud vandeadvokaat Viktor Särgava ning keskkriminaalpolitsei pidas teiste hulgas kinni ka oma kunagise kolleegi, rahapesu andmebüroos üle kümne aasta töötanud Aivar Orukase, samuti kunagise kaitsepolitseiniku Viljar Subka.

Riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi on aastaid tegutsenud kuritegelik ühendus toime pannud erinevaid majandusalaseid ning varavastaseid kuritegusid eesmärgiga teenida ühenduse juhtidele ning liikmetele varalist kasu.

Kahtlustuse kohaselt kasutati lisaks füüsilistele isikutele kuritegude toimepanemiseks ka erinevaid juriidilisi isikuid.