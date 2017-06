Sven Sesteri umbusaldus anti sisse

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur andis täna riigikogus sisse rahandusminister Sven Sesteri umbusaldusavalduse.

„Rahandusminister Sven Sester on oma tegevusega nõrgestanud riigi rahanduse seisu ja kestlikkust ning Eesti majandusarengu väljavaateid. Tal puuduvad põhimõtted, mis hoiaksid eelarvepoliitika vastutustundliku ja maksupoliitika ettearvatavana. Valitsuse ja Sesteri aetav poliitika toob kaasa üle jõu elamise. Rahandusminister ei tohi olla lihtsalt koalitsiooni käsutäitja, vaid vastutustundliku rahanduspoliitika eestseisja,“ ütles Pevkur.

Umbusaldusavalduses nenditakse, et Sester rahandusministrina pole seisnud valitsuses vastutustundliku eelarvepoliitika eest, vaid on tegelenud lõputu kulutamisvajaduse katteallikate tootmisega.

„Tema tegevus eelarvereeglite rikkumise võimaldamiseks on pälvinud ekspertide üksmeelse kriitika. Vastutustundlike lahenduste otsimise asemel esitab rahandusminister rahandus- ja majanduspoliitiliselt küündimatuid ettepanekuid,“ seisab umbusaldusavalduses.

Opositsioon heidab Sesterile ette, et ta on algatanud kriisikogemusena kehtestatud struktuurse tasakaalu reegli tühistamise ning õigustab seda majanduse elavdamisega, vastupidiselt Eesti Panga ja eelarvenõukogu kriitikale, et see majanduskasvu kahjustab.

„Majanduse konkurentsivõimet kahjustab ta eelarvestiimuli vale ajastuse ja nominaalsest struktuurseks muutmisega. Uued maksud koormavad üle ettevõtjad ja sellega on rahandusminister ka ettevõtjate kriitika all. Isegi oma erakonna esimehe kriitika peale eelarve- ja maksupoliitika suhtes jätkab ta selle õigustamist,“ nenditakse avalduses.

„Rahandusminister valitsuskabineti liikmena peab tagama Eesti rahandusliku jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõimelise majanduskeskkonna. Nende ülesannetega rahandusminister Sven Sester toime ei tule ja teda ei saa selles ametis usaldada,“ leiavad umbusaldusavalduse allkirjastajad.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas valitsuse pressikonverentsil, et tema Sesteri umbusaldusavaldust ei toeta, seda ei tee ka valitsus ega koalitsioonierakondade fraktsioonid riigikogus. „Olen vastava selgituskirja saatnud ka teistele kolmele fraktsioonile riigikogus, kes on fraktsioonis,“ lisas Ratas.