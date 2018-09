Sven Sester: Eesti pangandus ei saa selliseid skandaale endale lubada

Taasiseseisvunud Eesti on sihikindlalt ajanud avatud panganduspoliitikat, millesse riik ülemäära ei sekku. Kuid selles poliitikas on olnud olulise erandina küllalt range suhtumine finantsasutustesse, mille taust pole laitmatu. See on ilmselt hoidnud meid eemal mõnestki varasemast globaalsest rahapesu skandaalist. Täna oleme saanud õppetunni, et see pole piisav. Tuleb rangelt kontrollida kõiki, sest ka hea mainega Põhjala pangal, nagu seda Danske Bank on, võib tekkida kiusatus pesta kahtlase taustaga raha.

See skandaal ei tee kahju mitte ainult Danske Banki mainele, vaid on kindlasti osaliselt tagasilöögiks kogu Eesti finantsvaldkonnale. Tulevikus peame pingutama topelt, et rahapesu Eesti pankades või välispankade filiaalides lihtsalt poleks võimalik. Rahapesu suhtes peame rakendama nulltolerantsi.