Sven Sakkov RKK töötajate sattumisest "russofoobide nimekirja": keskuse töö on olnud edukas ja Kremlile silma jäänud

Sven Sakkov Foto: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) juht Sven Sakkov leiab, et viie töötaja sattumine Venemaa "russofoobide" nimekirja on märk sellest, et keskuse töö on olnud edukas ja seega Kremlile silma jäänud.