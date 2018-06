Sven Mikser: "russofoobide" nimekirjas on ka riigikogulasi ja varasemaid ministreid

Välisminister Sven Mikser jääb resoluutseks: Venemaa poolt sissesõidukeelu saanud inimeste nimesid ministeerium ei avalda. Küll aga rääkis ta, mis elualadel nad töötavad.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil sõnas Mikser, et kokku on nimekirjas 20 inimest. Neist viis on juba ise avalikkusele teatanud, et nad seal on.

"Oleme soovinud austada nende inimeste soovi, kas tahavad nime ise avalikult teatavaks teha või mitte," selgitas ta. "Kahtlemata ei ole meil vähimatki selle vastu, kes seda teevad," märkis ta, et nimede avalikustamine ministeeriumi ei häiri.

Ta ütles, et nimekirjas on nii riigikogulasi, ajakirjanikke kui kodanikuaktiviste. Kes riigikogulastest, ta ei kinnitanud. Ta lisas: "Kolm inimest on varem kuulunud valitsuste koosseisu, aga mitte viimaste valitsuste."

Hiljem küsiti talt, kas Eestil on plaanis vastukaaluks teha "estofoobsete" nimekiri. Mikser viitas, et venelaste käik on ilmselt vastus märtsis Eestis kehtestatud nn Magnitski nimekirjale. Ta rõhutas, et uut vastukäiku ei tule. "Pingpongi me ei mängi."