Sven Mikser: Reformierakond hakkab valitsusele sandistavaid hoope jagama

Tiina Kangro teatas täna, et lahkub Isamaa fraktsioonist. See tähendab, et nüüd on koalitsioonil riigikogus vaid 50 saadikut ehk ollakse vähemuses.

Mikser kirjutas Facebookis, et on ebatõenäoline, et opositsiooni juhtival jõul Reformierakonnal oleks tõsist soovi asuda enne valimisi uut valitsust moodustama.

"Küll aga tahaksid nad näha Ratase valitsust tuleva aasta 6. märtsil surmavalt haavatuna üle finišijoone vaarumas. Selliseid hoope, mis ei tapa, aga sandistavad, saab vahepealsete kuude jooksul vähemusvalitsuse vastu plaanida küll," analüüsib ta. "Esiteks parlamendis eelarvemenetluse käigus, püüdes muudatusettepanekutega eelnõust välja hääletada mõnele valitsusliidu osapoolele eluliselt tähtsaid ridu. Ja teiseks umbusaldusavaldusega mõne kergemini haavatava "liiniministri" suhtes."

Kokkuvõtlikult märgib ta, et ehkki valitsus püsib eeldatavalt valimisteni, võib enne aasta lõppu oodata kirglikku (et mitte öelda verist) poliitilist heitlust.