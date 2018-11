Sven Mikser rändeleppest: riigikogu otsus pole valitsuse jaoks kohustuslik, aga kuulame seda ikkagi

Riigikogu hakkab rändelepet arutama tuleval esmaspäeval. Pressikonverentsil uuriti, kas riigikogu avaldus on kõigest poliitiline seisukohavõtt või on sel mingit kaalu ka. "ÜRO on keeruline loom, kõigist protseduurist arusaamiseks, tuleks sügavalt süüvida," mõtiskles Mikser. Ta rääkis, et tõesti pole valitsusel kohustust antud teemat riigikokku viia, ent see oli hädavariant.

"Oli tegemist poliitilise valmidusega seda teha, kuna üks partner oli deklareerinud, et on kriitiline. Kas parlamendi avaldusel on mingit siduvat jõudu valitsuse käitumisele - seda peavad juristid ja riigiõiguse tundjad ütlema. Mina arvan, et kohustavat jõudu ei ole. Kui aga riigikogu selgesõnaliselt ütleb, kas toetab või ei, siis valitsusele on see poliitiline suunis, mille eiramine läheb vastuollu seaduseandja tahtega," rääkis ta ja lisas, et asi pole niivõrd õiguslikes küsimustes, pigem poliitilistes.

Talt uuriti täpsustavalt, kas sõltumatu tulemusest on seega tegu valitsuse otsusega ja välisministeerium võib ikka oma esindaja Marrakechi ÜRO kohtumisele saata ja lepingu heaks kiita. "Olles küsimuse toonud siia Vabariigi valitsuse ette ja osalenud avalduse algatamisel riigikogus, seda redelit mööda enam alla tagasi ei saa ronida. Pole vastuvõetav, et nüüd kõike ignoreerin nagu poleks vahepealset faasi olnud," arutles ta ja viitas, et ametivannet andes lubas ta lisaks seadustele järgida ka südametunnistuse suunist.