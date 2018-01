Sven Mikser: peaminister Jüri Ratas pole grammigi vähem eestimeelne mees kui Taavi Rõivas või Andrus Ansip

Taavi Rõivas kritiseeris sotsiaalmeedias Jüri Ratase valitsust, nüüd aga vastab kriitikale Sven Mikser.

"Selles, et võimult tõugatud endise peaministri arvates oli muru tema valitsemisajal rohelisem, ei ole midagi ebatavalist ega üllatavat," märgib Mikser.

"Maksusüsteemi lihtsus ja arusaadavus on mõistagi voorused, mille poole on mõistlik püüelda. Reformierakond tegi pika võimuloleku jooksul lihtsatest maksudest omaette kultusobjekti - sildi, mille taha sai pugeda siis, kui ideoloogilistel põhjustel sooviti blokeerida maksusüsteemi sotsiaalselt õiglasemaks muutmist. Lihtsa - ja "parempoolse" - maksusüsteemi enam-vähem ainsaks mõõdupuuks oli üksikisiku ühetaoline, astmeteta maksumäär. Kes seda puutus, oli vähemalt vasakradikaal kui mitte suisa riigikukutaja," toob ta välja.

"Reformierakondlik dogma proportsionaalsest tulumaksust kui põhiseadusliku korra ühest nurgakivist on murtud ja see on tänase valitsuse töövõit. Lähteülesanne maksureformi järgmiseks sammuks peab aga olema maksukorraldus, mis leevendab palgavaesust, ohverdamata selleks maksupoliitika arusaadavust."

Ta jätkab: "Teine konstruktiivset poleemikat vääriv punkt Rõivase etteheidete reast on süüdistus valitsuse "Kremlimeelsuses". Mõistagi ei ole tänane valitsus põrmugi vähem eestimeelne kui kõik eelmised. See valitsus seisab vankumatult Eesti julgeolekuhuvide kaitsel. Ja ka peaminister Jüri Ratas pole grammigi vähem eestimeelne mees kui Taavi Rõivas või Andrus Ansip. Rõivas teab seda."

Taavi Rõivas märkis muu hulgas, et Eesti maksusüsteem on juba neljal aastal järjest valitud OECD riikide ehk maailma kõrgliiga konkurentsivõimelisimaks. "Rahvusvahelise hinnangu kohaselt maailma parimat süsteemi jämehäälestama asudes on lõhutud tulumaksusüsteemi lihtsus ning kehtestatud hulgaliselt uusi ja inimestele ning ettevõtetele arusaamatuid makse."

Ta lisas: "Erinevad poliitikasõnumid eesti ja vene keeles. Eesti maksumaksjate raha Kremli propagandakanalile. Soovimatus laiendada eesti keeles õpet vene emakeelega noortele. Ettepanekud kodakondsuspoliitika nõrgendamiseks. Diktaatoriga kätlev kõrge koalitsioonipoliitik. Nõukogude okupatsiooni kannatusi naeruvääristavad kõrged koalitsioonipoliitikud. Ukrainat värdriigiks nimetav koalitsioonipoliitik. Soovimatus tühistada lepet parteiga, kes on vastutav agressiooni eest Gruusias ja Ukrainas. Kaua võib?"