Sven Mikser pahandas Ratasega: sellise valeinfo kampaania korral ei saa juhtida valitsust vagunist, vaid seda peab tegema vedurist

"Küll aga me oleme rääkinud viimastel aastatel palju sellest, kuidas me saame riigina vastu seista inforünnakutele. Me oleme viimastel päevadel näinud massiivset infokampaaniat, mis kubiseb valedes ja pooltõdedest. Sellistel juhtudel on minu ametijärgne kohustus jääda rahulikuks ning esindada kaine mõistuse häält, tekitada ühiskonnas täiendavate hirmude asemel turvatunnet. Mõistagi on see kohustus välisministril, kuid ka peaministril ja presidendil, ka parlamendikomisjonide esimehel. Ma tahan tunnustada neid, kes on seda kohustust täitnud. Paraku me näeme, et mõnel juhul saavad võitu need, kes jooksevad hirmudega kaasa," tõi Mikser välja.

"Ränderaamistik pole Eesti jaoks eksistentsiaalne küsimus, kuid sellised ründed tabavad meid kohta, kus ühiskonnas on võimalus poraliseeriumiseks ning emotsioonid on kerged tekkima. Me ei saa välistada, et tulevikus need emotsioonid tekivad sellisel teemal, mis on Eesti jaoks palju tähtsam. Ma arvan, et see on peamine õppetund, mida sellest kaasa võtta. Ma teen valitsuskabinetile ettepaneku toetada ÜRO ränderaamistikku, kuid ma ütlen, et minu optimism sellel teemal kokku leppida on tunduvalt kahanenud," selgitas mees.

"Ma tahan öelda seda, et selliste poliitiliste vastuolude korral koalitsioonivalitsuse liikmete vahel, on mõistagi peaministri töö püüda leida lahendus. Rongi saab juhtida vedurist, mitte vagunist. Valitsust sab juhtida peaministritoolist. Kui me ei leia üksmeelt, siis ei saa olla Eesti meile oluliste rahvusvaheliste teemade puhul olla veduris. Me oleme alati järellohisejad," selgitas Mikser.