Sven Mikser: Lätist alkoholi tuua on ebapatriootlik. Jooge parem morssi!

Välisminister Sven Mikser Foto: Karin Kaljuläte

SDE ridadesse kuuluv välisminister Sven Mikser väljendas tänases Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus ka oma suhtumist valitsuse aktsiisipoliitikasse. "Iga poliitika peab olema mõistlik. See, et pahesid maksustatakse, on normaalne, kuid seda tuleb teha mõistlikul määral," ütles ta.