Sven Mikser: kui Eesti julgeoleku aluspõhimõtete osas kerkivad kõhklused, siis seda koalitsiooni enam ei ole

Välisminister Sven Mikser Foto: Sven Arbet

Välisminister Sven Mikseri (SDE) sõnul poleks tänast valitsuskoalitsiooni sündinud, kui Keskerakond poleks kinnitanud senise julgeolekupoliitilise kursi jätkamist, ning ta on kindel, et Eesti ei saa lubada ministrit, kes arvab, et Eesti kuulumine NATOsse on viga.