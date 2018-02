Sven Mikser kriitiliselt: Yana Toom pole selle valitsuskoalitsiooni liige, tema teod ei lähe kokku meie välispoliitikaga

Riigikogus arutati täna välispoliitilise olukorra üle ning muu hulgas pidi välisminister Sven Mikser kommenteerima ka Yana Toomi vastuolulisi väljaütlemisi.

Endine peaminister Taavi Rõivas viitas, et ainuüksi viimase 48 tunni jooksul oleme me pidanud taas kuulma Keskerakonna Euroopa esipoliitiku Yana Toomi avaldust, et meie Venemaa poliitika peaks diametraalselt muutuma ehk me peaksime olema oluliselt alandlikumad ja lipitsevamad. "Nüüd on Jüri Ratase nõunik proua Kulbok-Lattik öelnud, et neoliberaalse turumajanduse nähtamatu käesurve pole olnud vähem totaalne kui mis tahes ideoloogiline kontroll. Kuidas teile tundub, kas see on Keskerakonna ametlikuks liiniks saanud või lihtsalt peaminister ei kontrolli seda, mida tema lähimad kaasvõitlejad ütlevad?"

Mikser kostis: "Mina ei ole Yana Toomi, Euroopa Parlamendi saadikut ja Keskerakonna liiget kunagi pidanud või ... näinud selle valitsuskoalitsiooni liikmena. Kindlasti suur osa sellest, mida ta on oma avalikes esinemistes välispoliitilistel teemadel välja öelnud või ka korda saatnud, ei lähe vähimalgi määral kokku selle valitsuse välispoliitikaga."

Mikser lisas, et see, mida on Eestit esindades öelnud ja ka teinud peaminister Ratas, on väga järjepidev kõige sellega, mida Rõivas omal ajal peaministrina tegi ja esindas. "Kas see, et ta oma erakonna teatud siseprobleemide lahendamise on lükanud edasi või kanaliseerinud kuhugi Eesti poliitikast väljapoole, võib tulevikus saada mingisuguseks poliitika mõjutajaks, on minul väga raske prognoosida. Kui see peaks niimoodi juhtuma, on see loomulikult tõsine probleem, aga täna ma ei näe sellest ühtegi märki. Ja minu koostöö Eesti välispoliitiliste eesmärkide teostamisel peaministriga on olnud väga hea."