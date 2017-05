Sven Mikser Kosovos: toetame riiki teel Euroopa Liitu

Välisminister Sven Mikser kinnitas Prištinas kohtumistel Kosovo riigi juhtidele, et Euroopa Liidule on tähtis Lääne-Balkani stabiilsus ja Kosovo teekond lõimumisel Euroopa Liiduga. Minister kohtus president Hashim Thaçi, parlamendi esimehe Kadri Veseli, peaminister Isa Mustafa, välisminister Enver Hoxhaj ja eurointegratsiooniminister Mimoza Ahmetajaga.

Sven Mikseri sõnul on Lääne-Balkani regioon EL-i tuleviku jaoks strateegiliselt oluline piirkond ja seda eelkõige Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse seisukohalt.

"Toetame nii Kosovo kui ka kõigi Lääne-Balkani riikide püüdlust EL-i ning kinnitan, et Euroopa Liidu uks on jätkuvalt avatud,“ ütles välisminister Prištinas. „Eesti toetab ka Kosovo püüdlusi viisavabastuseks EL-iga, kuid edasiliikumine sõltub eelkõige Kosovost ja talle seatud tingimuste täitmisest," lisas minister.

"Loodame, et 11. juunil toimuvad parlamendivalimised toimuvad demokraatlikult ning valimiste järgselt ametisse astuv valitsus pühendub viimaste viisavabadustingimuste täitmisele. Kosovo elanike toetus Euroopa Liidule on püsinud aastaid väga kõrge ning Euroopa kõige noorema elanikkonnaga riigi kodanike ootust viisavabalt Euroopasse reisida ei saa alahinnata," selgitas Mikser. Kõigil kohtumistel rõhutati heanaaberlike suhete olulisust Lääne-Balkani regioonis ning Kosovo ja Serbia vahelise dialoogi jätkamise vajadust.

Välisminister Mikser kinnitas kohtumistel, et Eesti ja Kosovo suhted on väga head. Eesti on toetanud sisejulgeolekusüsteemi arendamist ning on valmis pakkuma igakülgset abi e-valitsemise, hariduse ja tervishoiu valdkonnas.

Eestile oli visiit ajaloolise tähtsusega, sest pärast Kosovo iseseisvumist 17. veebruaril 2008 külastas Eesti välisminister esimest korda Kosovot.