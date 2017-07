Sven Mikser: Henn Põlluaasa karu p**** saatmise pärast ma süümepiinu ei tunne

Välisminister Sven Mikser ütleb, et reljeefseid väljaütlemised tingis EKRE liikme Henn Põlluaasa avaldusest alguse saanud vihakampaania sotsiaalmeedias.

"Kui isand Põlluaas tänasel riigikogu väliskomisjoni istungil teatas, et ei tunne vähimatki vastutust oma alusetute süüdistuste ja viha kütvate avalduste tagajärgede eest, siis kasutasin üksjagu reljeefseid väljendeid, mida oleks olnud mõnevõrra sobivam välja öelda mujal kui Parlamendi auväärsete võlvide all. Öeldu sisu pärast ma süümepiina ei tunne," kirjutas Mikser Facebookis.

"Usutavasti ei tunta mind Eesti avalikkuses ropu suuga ja vähearenenud enesekontrolliga poliitikuna. Seetõttu on mõnegi jaoks ilmselt ootamatu minu viimastel päevadel EKRE aktivisti Henn Põlluaasaga peetud mõttevahetuse kajastus. Avan siis veidi tausta," kirjutas Mikser.

"Eile Roomas Lõuna-Euroopa rändekonverentsil viibides tabas mind mõningane üllatus, kui kuulsin, et kodumaal nõuab EKRE Henn Põlluaasa isikus minu viivitamatut tagasiastumist välisministri ametist. Põhjuseks välisministeeriumi kodulehel avaldatud ühispöördumine, milles väljendatakse toetust nädalavahetusel Tallinnas toimuvale Baltic Pride üritusele ja LGBTI kogukonna õiguste edendamisele üldiselt. Avalduse, millega välisministeerium ühines, algatasid mitme Euroopa Liidu riigi suursaatkonnad ja sellega on praeguseks liitunud enamik Tallinnas resideeruvaist diplomaatilistest esindustest.

Põlluaasa sõnul sisaldavat too avaldus aga "Eesti mainet rängalt kahjustavaid süüdistusi" ja "mustavat Eestit ja teisi Balti riike teadlikult ja tahtlikut".

Midagi taolist selles avalduses tegelikult muidugi ei sisaldu, kuid ega see, et mina kui "sotsialist" olen ekrelaste arvates juba loomuldasa liberast, tolerast ja Eesti rahva vaenlane, mind iseenesest ehmatama ei peaks.

Põlluaasa avaldusele järgnenud paari tunni jooksul algas aga miski, mida ma isiklikult ei olnud kunagi varem kogenud - minu Facebooki konto massiivne trollimine. Näiteks ilmusid minu pere laulupeo-piltide alla otsesemad ja kaudsemad ähvardused ja needmised, millest leebemad soovitasid mulle eutanaasiat ja räigemad ei kannata kahjuks siinkohal ära trükkimist. Sõimulaviin tabas ka minu e-maili kontot.

Pean tunnistama, et vajadus oma lähedastele seletada, et "ega need onud tegelikult teie issit ära tappa ei kavatse" viib isegi palju näinud ja igasugust suhtumist kogenud poliitiku veidi rööpast välja.

Öeldu sisu pärast ma süümepiina ei tunne. Ja öelda tuleb, sest tegelikult on EKRE pagulasi, geisid, liberaale, ajakirjandust ja kohtuvõimu rünnates juba ammu läinud liiga kaugele. Kui siin üldse midagi kahetseda, siis eelkõige seda, et mina (ja mitte ainult mina) olen mõnikord varem kas laiskusest, mugavusest või argusest vait olnud, kui ähvardatakse-kiusatakse-trollitakse mõnd teist "tolerasti"."

Väliskomisjoni tänasel istungil kostitas välisminister Sven Mikser riigikogu väliskomisjoni liiget Henn Põlluaasa vulgaarsete väljenditega, mistõttu nõuab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) veelgi tungivamalt välisminister Mikseri tagasiastumist.

Riigikogu väliskomisjoni istungil oli teemaks 17. juulil toimuva EL-i välisasjade nõukogu päevakorras olevate teemade tausta ja Eesti seisukohtade arutelu. Istungil keeldus välisminister Sven Mikser vastamast väliskomisjoni liikme Henn Põlluaasa küsimusele, mis puudutas Vahemere rändekriisi ja Euroopa Liidu sõjalise missiooni EnaforMed Sophia võimalikku tegutsemist Liibüa territoriaalvetes.

EKRE fraktsiooni aseesimees ja väliskomisjoni liige Henn Põlluaas on nördinud. „Vaatamata sellele, et nõudsin teemas püsimist ja minu küsimusele vastamist, viis ärritunud Mikser jutu hoopis eilsele EKRE avaldusele, milles soovitasin tal astuda tagasi, kuna tema juhitav välisministeerium tegeleb töö ajal kõrvaliste ajadega: LGBT festivali ja selle aktivistide tunnustamisega. Välisminister saatis mind pärast mitmete alusetute süüdistuste esitamist sõna-sõnalt KARU PERSSE!“ kirjeldas Põlluaas tänase istungi käiku.

EKRE aseesimehe Henn Põlluaasa sõnul seisab ta välisministri ropendamise, matsliku käitumise ja valitsuse esindajale absoluutselt lubamatu ja solvava sõnakasutuse tõttu veelgi kindlamalt enda ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eilse nõudmise taga - sotsist välisminister Sven Mikser peab viivitamatult astuma tagasi.

„Eesti Konservatiivne Rahvaerakond taunib resoluutselt välisminister Sven Mikseri käitumist. EKRE leiab, et SDE liikmest välisminister Mikseri äärmiselt inetule käitumisele puudub igasugune vabandus ja tema jätkamine ministriametis on välistatud. Juhul, kui Mikser ise tagasi ei astu, peab peaminister Jüri Ratas välisministri tagandama,“ lisas ta.