Sven Mikser "Foorumis": Keskerakonna vene valijate püüdmine ja samal ajal Eesti asja ajamine ei saa olla jätkusuutlik

Tänases ETV arutelusaates "Foorum" rääkis välisminister Sven Mikser, et Keskerakonna "sõnades üks, tegudes teine" joon ei saa olla jätkusuutlik.

Saatejuht Andres Kuusk küsis Mikserilt, kas vastuolulise keskerakondlase Yana Toomi seisukohad jõuavad ka valitsusse. Mikser ütles, et sellepärast ei ole vaja muret tunda, kuid möönis, et Toomi ja mõne teise seisukohtade levitamise lubamine ei saa olla valitsust juhtiva Keskerakonna jaoks jätkusuutlik.

"Olen näinud, kuidas [Jüri] Ratas esindab Eestit väga olulistes julgeolekupoliitilistes olulistes küsimustes. [Ta] teeb seda selgelt ja viisil ning sõnastuses, mis on vastuvõetav ka siin stuudios viibijatele," ütles Ratas.

"Küll aga see, et lastakse või isegi soositakse teatud erakonnaliikmete teistsuguseid sõnumeid, kodumaises meedias eeskätt, näitab, et arvatakse, et oluline osa erakonna valijatest tahab kuulda muud juttu. Ja kui selle sõnumi eest premeeritakse neid sõnumi edastajaid väga suurte häältesaagiga, siis see tekitab paratamatult väikese mure, kas selline olukord on kestlik," ütles Mikser.

"Kas see, et erakond oma ametlikus poliitikas ajab seda Eesti asja, mis ei ole meelepärane väga suurele osale nende valijatest, kestab väga pikalt," püstitas Mikser küsimuse.