Sven Mikser: Euroopa Liit peab parandama ühendusi idapartnerluse riikidega

Välisminister Sven Mikser kinnitas täna Varssavis Idapartnerluse ja Visegrádi riikide välisministrite kohtumisel, et Euroopa Liit peab parandama ühendusi idapartnerluse riikidega.

Antud teema, mis oli ka kohtumise arutelude keskmes, on oluline valdkond idapartnerluse poliitikas, mis on ühtlasi Eesti ELi Nõukogu eesistumise üks prioriteetidest.

„Euroopa Liidu huvides on stabiilne, turvaline ja jõukas naabrus,“ rõhutas välisminister. "Selle tagamiseks on meil vaja arendada ühendusi ELi ja idapartnerluse riikide vahel, seda eelkõige transpordi-, energeetika ja digitaalses valdkonnas. Ühenduste parandamine tõhustab majanduskoostööd, kaubavahetust ja inimeste vahelisi kontakte ning toob idapartnerluse riigid meile lähemale,“ ütles Mikser. Välisministri sõnul tuleb tähelepanu pöörata ka infrastruktuuriprojektide rahastamise võimalustele.

Digitaalsete ühenduste parandamisest rääkides rõhutas Mikser, et e-valitsemise infrastruktuuri arendamine aitab kaasa näiteks kaubavahetuse optimeerimisele ja avalike teenuste parandamisele, tõstes samal ajal ka riikide läbipaistvust.

Välisministri sõnul on Eestil eesistumise ajal võimalik idapartnerluse poliitikat esile tuua muuhulgas läbi kõrgetasemeliste ürituste. „Eesti eesistumise raames tegutseme selle nimel, et Idapartnerluse tippkohtumise tulemid oleksid ambitsioonikad ja motiveerivad kõigile osalistele idapartnerlust edasi arendama. Oluline, et tippkohtumisel kõlaks selge sõnum ühisest pühendumisest ja et me näitaksime, kuidas koostöö toob kasu me inimestele,“ ütles Mikser. Tema sõnul on oluline säilitada idapartnerite indu oma riike ja ühiskondi reformida.