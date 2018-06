Suvine teeremont Tallinnas: osaliselt pannakse kinni Järveotsa tee

25. juunil algab Järveotsa tee Paldiski maantee ja Akadadeemia tee vahelisel lõigul taastusremont.

Remontitav teelõik suletakse tavaliiklusele. Ümbersõiduks palutakse kasutada Õismäe teed. Läbipääs tagatakse kohalikele elanikele, päästeametile ja ühistranspordile.

Tööde käigus uuendatakse asfaltbetoonkate ning teekattemärgistus. Bussipeatuste taskute asfalteerimisel kasutatakse tugevdavaid Confalt-segusid.

Olemasolevad kaevupäised vahetatakse „ujuvat tüüpi“ kaevupäiste vastu, milleks kasutatakse liikluskoormust vähendavaid betoonist koormusjaotusplaate.

Taastusremonttöid teostab ALTOS Teed. Tööde maksumus on 612 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on august 2018. Tööde tellija on Tallinna kommunaalamet.