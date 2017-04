Suvel tuuritab mööda Eestit ringi Laste Vabariik: lastele tuuakse kodukanti teatrit, mänge ja töötubasid

Suvel sõidab mööda Eestit ringi elamustuur Laste Vabariik, millega tähistatakse laste ja noorte kultuuriaastat ning Eesti 100. sünnipäeva. Enam kui 50 Eestimaa paigas peatuva haagisautoga pakutakse kohalikele tasuta teatrit, mänge ja töötubasid.

Igas peatuspaigas saab näha lasteetendust Eesti sünnipäevaks valmistumisest, avastada Eestit omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käte osavust ja mõtte erksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval on oodatud oma etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored. Laste Vabariik teeb esimese peatuse 25. mail Põltsamaal ning tuur lõppeb 8. septembril Savernas.

Laste Vabariik sõidab suve jooksul läbi kõik Eesti maakonnad ning peatub igas paigas ühe päeva. Kokku ehitatakse suve jooksul üles üle 50 Laste Vabariigi! Laste Vabariigi sihtkohad leiad siit. Kõik Laste Vabariigis osalevad lapsed saavad Laste Vabariiki sisenemisel passi – neist saavad Laste Vabariigi kodanikud. Laste Vabariigi pass annab tavalisest soodsama sissepääsu paljudesse muuseumitesse ja elamuskeskustesse üle Eesti.

Laste Vabariigis on kolm tegevusala:

ETENDUSEALA, kus vaatad, kuulad ja elad kaasa.

Laste Vabariigi haagisauto avaneb õues lavaks, kus toimub ava- ja lõpuetendus. Etenduse peategelased on saja-aastased vanaprouad Hulda ja Gulda, kes peavad vanakraamipoodi ja hakkavad valmistuma Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Lustakas lugu räägib meist endist, eestlastest ja Eestist, meie elust ja tegemistest ja sellest, mida peame oluliseks ja väärtustame. Loo on kirjutanud Kätlin Vainola, selle lavastab Taavi Tõnisson.

Päeva teises pooles sisustavad etenduseala enda kultuuriprogrammiga kohalikud lapsed.

MÄNGUALA, kus seikled, mängid ja avastad ise.

Laste Vabariigi õuele kerkib ainulaadne labürint-mänguala, kus saab avastada erinevaid maailmu – piiluda Eesti maa alla ja merepõhja, heita pilk taevasse ja loodusesse, kuulata Eestimaa hääli, ära tunda tuttavat ning avastada uut. Mänguala loovad koos kunstnikega Laste Vabariigi sõbrad – elamuskeskused, muuseumid, raamatukogud, teatrid jt, kes pakuvad igapäevaselt tegevusi lastele.

TÖÖTUBADEALA, kus lood, nuputad ja meisterdad ise.

Igas paigas toimub neli töötuba, eri paigus töötavad erinevad töötoad. Töötubasid korraldavad Eesti muuseumid, elamuskeskused, raamatukogud, teatrid jne. Neid viivad läbi eri elualade meistrid, kelle seas on loomeinimesi ning lastega igapäevaselt tegelevaid inimesi. Ilusa ilma korral toimuvad töötoad õues, vihma korral siseruumides.

Kaasatud on oma ala parimad

„Laste Vabariik on Eesti laste ja perede ühine pidu, mis kestab kogu suve. Kuna tähistame koos Eesti sünnipäeva, siis peame oluliseks lastele Eestist rääkida, sidudes omavahel kirjandust, teatrit, muusikat, kunsti, aga ka loodust ja teadust,“ rääkis Laste Vabariigi idee autor, Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone. „Oleme Laste Vabariigi ettevalmistustesse kaasanud oma ala parimad, et programm saaks omanäoline ja heatasemeline ning et see lastele tõesti ka meeldiks,“ lisas ta.

Laste Vabariik sündis Lastekirjanduse Keskuse ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna koostöös eesmärgiga võimaldada lastele ja nende peredele väärtuspõhist kultuurikogemust. „EV100 üks suuremaid ettevõtmisi Laste Vabariik viib killukese Eesti kultuuri paljudesse Eesti paikadesse ning loob sel moel sadade laste ühise kultuurikogemuse. Peame väga oluliseks, et lapsed sel mängulisel ja lõbusal moel Eesti Vabariigi sünnipäevast osa saavad,“ ütles EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on märgiline, et Eesti omariikluse tähtpäeva tähistamine saab alguse just laste ja noorte kultuuriaastal. „Need lood ja laulud, traditsioonid ja sümbolid, mida täna oma noorele põlvkonnale edasi anname, on väärtuslik panus Eesti kultuuri ja omariikluse tagatiseks. Laste Vabariik kannab seda ideed hästi. Just lapsed ja noored on ka tulevikus Eesti kultuuri ja identiteedi kandjad,” ütles Indrek Saar.

Aasta 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab last ja noort nii looja kui ka publikuna. Teema-aasta on ellu kutsunud kultuuriministeerium ning selle läbiviimist koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Vaata, millal Laste Vabariik Sinu kodukanti jõuab!