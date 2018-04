Suvehooajal näeb maanteemuuseumis peata kanu ja unustatud sildu

Muuseumi suvehooaja pidulik avaüritus toimub 19. mail, kui tähistatakse ka muuseumiööd „Öös on pidu“. Sel õhtul avatakse hooajanäitused ja tehakse ühiselt süllapikkune tort, pidutsetakse nii silla all kui silla peal, aastas 1960 ja 2018.

Sel suvel on liikumine muuseumi välialadel tavapärasest erinev, kuna tee-ehitusmasinate ekspositsioonihall on ehitustööde tõttu suletud. Huvilistel ei tasu muretseda, masinad on vaatamiseks paigutatud parklasse ja teise näitusehalli.

Ehitatav liikluskasvatuskeskus ja autoajastu näitus avatakse 2019. a alguses.