Suvega on veeohutuse tõstmiseks kogutud tuhandeid lubadusi

Sel suvel ühendas päästeamet veeohutuskultuuri arendamiseks jõud kodanikuliikumisega Teomeeter, mis kutsub igaüht andma lubadusi teha mõnd lihtsat tegu, lahendamaks ühiskondlikke mureteemasid puhtalt omaenda harjumuste jõul.

Olgu selleks liiklus, alkohol või ohutuskultuur laiemalt. Paarikümnele veeohutust tõstvale teole on sajad inimesed andnud juba üle viie tuhande lubaduse, teatas Teomeeter.

Populaarseimad teod on "Ei lase purjus sõpra vette", "Ei jäta lapsi vee ääres kunagi järelevalveta" ning "Tulen veest välja, kui olen väsinud või tunnen külma". Neljandal ja viiendal kohal on "Jälgin vees olevaid sõpru" ja "Ei uju kiire voolu ja keeristega vees".

Sel aastal on uppunud 36 inimest, neist juunis 5, juulis 5 ja augustis lausa 9. Mullu uppus suvekuudel kokku kümme inimest. Päästeameti suvekampaania "Vest päästab veest" on kutsunud üles kandma päästevesti väiksematel veesõidukitel kogu sõidu vältel. Päästevesti puudutavatest tegudest on Teomeetris enim lubatud küsida sõbra käest põhjust, kui ta keeldub päästevesti kandmast.

Vähim lubadusi on kogunud teod, mis puudutavad iga-aastast veeohutuse põhimõtete ja esmaabijuhendi ülevaatamist.

Suplust ja veesõitu lubavat ilma võib tulla veel nii augustis kui ka septembris ning Teomeeter ja Päästeamet kutsuvad kõiki www.teomeeter.ee lehel andma veeohutustegudele lubadusi, et oma harjumused läbi mõelda ja teisigi innustada. See on üks võimalus teha Eestile sajandaks sünnipäevaks püsiv ja väärtuslik kingitus.

Augusti jooksul saavad veeohutustegudega liitujad osaleda päästevesti loosimängus. Rohkem infot päästeameti Facebooki lehel.