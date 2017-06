Suursaadiku küllakutsest loobunud Michal: osalen peol, kui teiste riikide iseolemise austamine jõuab ka Vene Föderatsiooni juhtkonda

Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov kutsus riigikogu liikme Kristen Michali 12. juunil toimuva Vene päeva puhul külla. Michal loobus Vene saatkonda minemisest, pidades kutset toeks Keskerakonnale.

Michali sõnul esitas saatkond kutse pärast tema sõnasõda Mihhail Kõlvartiga. „Vene Föderatsiooni saatkond kutsus mind endale külla peale väljaütlemist, et abilinnapea ja Keskerakonna vene suuna ideoloog Mihhail Kõlvart meenub mulle eeskätt piltidelt Kapo aastaraamatust kohtumas Vene saatkonna esindajatega. Tundub, et uued ajad, uued kombed. Sellist seost isegi ei häbeneta. Vaikimise asemel öeldakse, et ei tasu teistelgi häbeneda, astuge kontakti.“

Saatkond esitas kutse Facebooki vahendusel päev pärast sõnavahetust, 2. juunil, märkides Michali nime kutsest tehtud foto juures.

„Lugupeetud hr Kristen Michal, see võib aidata hajutada teie põhjendamatut hirmu Vene saatkonna suhtes,“ kirjutati Vene saatkonna lehel.

Paberkandjal kutse pole veel Michalini jõudnud. „Kuna meedia juba küsib, kas lähen, siis sama kanali kaudu saab ka vastata, et tänan viisakalt kutse eest. Soovin kena pidupäeva, kuid vastan ei,“ lausus Michal.

Reformierakondlasest riigikogu liige märkis, et Eesti inimesed teavad, kes on meie liitlased ja kelle eesmärgid on teised. „Kui Vene saatkonnas keegi poolt vahetaks ja asuks Eesti poolele, saaks ta parimal juhul pileti koju. Vene eriteenistuste tegevus ja tugevus oma huvide kaitsel üle maailma on fakt. Mitte jutt lamedast maast. Kui ajad muutuvad ja Venemaast saab riik, mis ei otsi Ühtse Venemaa leppega tagauksi Eesti juhtimise juurde, saab selliseid kutseid võtta enamana, kui oma lepingupartnerile poliitilise katuse tegemisena,“ leidis Michal.

„Tänan viisakalt ja soovin head pidupäeva — Vene päev on hea meenutus sellest, et iga rahvas tahab iseolemist. Nagu Vene rahvas aastal 1990, nii ka Eesti inimesed on iseseisvuse valinud. Loodame, et ühel päeval jõuab teiste riikide iseolemise austamine ka Vene Föderatsiooni juhtkonda. Sel päeval tuleks peole väga palju inimesi. Mina ühena paljudest,“ lubas Michal.

Kõlvarti ja Michali vastasseis

Keskerakonna juhatuse liige Mihhail Kõlvart pöördus neljapäeval pressiteate vahendusel Reformierakonna poole, oodates partei juhtkonna selget vastust, kas nad pooldavad koostööd EKREga, mille ridadesse kuulub Georg Kirsberg, kelle valimislubadusteks on muuhulgas ajalootundidesse Kolmanda Reichi ajaloo „õige“ õpetuse toomine, holokausti dekriminaliseerimine Euroopas, islami väljajuurimine ja „vaenulike venelaste“ kodakondsuste tühistamine.

„Kas EKRE igatsus Natsi-Saksamaa järele on Reformierakonnale tõesti meelepärane?“ küsis Kõlvart.

Reformierakonna poolt vastas Kristen Michal. „Mihhail Kõlvartit nähes meenub mulle, et abilinnapea ja Keskerakonna vene juhtpoliitik (ühes Yana Toomiga) on hästi läbi saamas Vene saatkonnaga Tallinnas. Kaitsepolitsei aastaraamatus on lausa fotomaterjal, kuidas Kõlvart Vene saatkonna töötajale näiteks hellalt annab raamatuid,“ ütles Michal Kõlvartile.