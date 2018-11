Suurimad katuserahad lähevad lipumuuseumile ja Konstantin Pätsile

MTÜ Tööstuspark Intec-Nakro renoveerimine Narva linnas, mille alla planeeritakse kulutada 100 000 eurot. See on tööstuspark, milles asub mitmeid ettevõtteid alates trükikojast kõrgkoolini. Tööstuspark reklaamib end kui heaks asupaigaks ettevõtetele, kellele on oluline koht Eesti-Vene piiril, raudtee ühendus ning sadamad.

Tahkuranna Konstantin Pätsi monumendi juurde jalgtee rajamine - 75 000 eurot. Häädemeeste vallas asuv monument vajab keskerakondlaste hinnangul jalgrada, mis aitaks pääseda kergema vaevaga üle muruplatsi, mis hetkel monumenti ümbritseb.

Märkimisväärne summa antakse ka Võru Kreutzwaldi koolile võimlemislinnaku rajamiseks. Turnimispuid saab kool endale osta 50 000 euro eest. Võru on südamelähedane näiteks seal kandideerinud riigikogulasele Anneli Otile.

Isamaa:

Sarnaselt Keskerakonnale on Isamaa mõtted Pätsil. 100 000-eurone toetus soovitakse anda MTÜ Konstantin Pätsi muuseumile Pätsi monumendi rahastamiseks.

70 000 eurot saab endale elamusspordi keskus Spot of Tallinn, kus noored rulatajad ning akrobaadid batuutidel hüpata saavad.

Terve hulga 50 000 euroseid väljamakseid teeb Isamaa üle Eesti - poolsada tuhat MTÜ Paduvere Talumuuseumi seltsile, Peetri koguduse Harku osakonnale, Pärnu linnale stipendiumiteks, Hiiumaa jalgpalli MTÜ-le mängimistingimuste parandamiseks, Sõmepalu motoklubile rajahoolduseks, Taheva külade seltsile koostöövõrgustiku arendamiseks, Rõuge spordiklubile jääväljaku arendamiseks, Haapsalu muusikakoolile pillide ostmiseks.

Veel 50 000 eurot saavad koolitajad: MTÜ Sokrates ning MTÜ Haridusastusute ohutuskoolituskeskus projektiks "Kristiine rokib".

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE):

EKRE on otsustanud kopsaka toetuse jagada laiali heategevuseks. Seetõttu on nende plaanid katuserahadeks lühikesed 100 000 eurot kolmele organisatsioonile: Vähiravifondile, Naiste varjupaikade liidule ning Tartu Ülikooli (TÜ) Kliinikumi Lastefondile.

Vabaerakond:

Katuserahade jagamise vastu võitlev Vabaerakond annab oma kõige suurema toetuse Tartu Maarja kiriku SA-le kiriku taastamiseks - kokku 37 000 eurot.

Vabaerakond plaanib toetada ka hipoteraapiateenuse pakkumist lastele ning sarnaselt EKRE-le TÜ Kliinikumi Lastefondile.