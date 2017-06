Suurettevõtja Ain Hanschmidt: Viimsi võiks linnaõigusi taotleda

Ain Hanschmidt Foto: Sven Arbet

Täna Viimsis toimuval ettevõtjate ümarlaual sõnas suurettevõtja Ain Hanschmidt, et Viimsi vald on juba praegu ühest otsast linnastunud ja tegi ettepaneku, et Viimsi võiks linna õigusi taotleda.