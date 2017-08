Suures rahahädas Keskerakond otsis enne valimisi võimalusi raha saamiseks Venemaalt, Lätist ja Lääne-Euroopast

Edgar Savisaare kohtuprotsessil kuulati täna venekeelset linti selle, kuidas Edgar Savisaar ja Keskerakonna finantssekretär Kalev Kallo arutasid Venemaalt raha küsimist.

Savisaar ja Keskerakonna finantssekretär Kalev Kallo kohtusid 30. novembril Poska majas transpordiettevõtja Stanislav Alteri ja Tallinna Majanduskooli valvuri Viktor Tarassoviga ning arutasid Venemaa võimuparteilt Jedinaja Rossija raha saamist.

Keskerakonna finantsseis oli sel hetkel väga halb, aga kohe olid tulemas uued riigikogu valimised, mis nõudsid palju raha.

Savisaar rääkis vestluse käigus, et raha toomiseks tuleb teha mingi MTÜ või selline vahekeha, mille kaudu raha liigutada, muidu tuleb skandaal.

Savisaar ei tahtnud mingeid kokkuleppeid või ametlikke läbirääkimisi. Alter ütleski, et tehakse niisama. Kallo rääkis, kui raske on erakonnal Eesti pankadest laenu saada. Isegi Bigbankist käisid küsimas, ei saadud, kuigi IRL olevat väidetavalt saanud.

Savisaar kahtles vestluse lõpus, kas partei jaoks õnnestub raha hankida. Ta arvas, et pigem õnnestub raha saada MTÜle, aga kui saab parteile, on ka hea.

Savisaar arutas rahastamist Kofkiniga

Kui ettevõtja Alexander Kofkin oli 14. detsembril Savisaare juures Hundisilmal külas, arutasid nad ka seda, kuidas Keskerakonnale raha saada.

Savisaar rääkis, et Keskerakonna finantssekretär Kallo peab kusagilt saama suurema summa raha. Garantiiks on Keskerakonna maja Toompeal, arvestatakse kaheaastase laenuga. Savisaar arvas, et äkki peaks küsima raha väljastpoolt Eestit, Moskva kontori kaudu väga ei tahaks küsida, parem oleks kusagilt Euroopast. Sama vestluse juures olnud Siret Kotka helistas Savisaare palvel Kallole.

Savisaar ja Kallo arutasid Keskerakonna maja väärtust ja seda, millise protsendiga oleks Keskerakond valmis laenu võtma. Kallo arvas, et 8% maksimaalselt. Nad arutavad, et tagasimakseid saaks Keskerakond teha 40 000 eurot kuus, raha tuleks peamiselt riigi toetusest erakondadele.

Kofkin räägib, et raha paigustamiseks räägib Fischliga. Sama nimi on selles kriminaalasjas ka varem läbi käinud. Ta küsis, kas Savisaar tunneb Kersti Männikut, kes on Oliver Kruuda kunagine elukaaslane. Kofkin rääkis, et Kruuda on suures rahahädas ja tahab raha laenata.

Nad arutasid, kust raha saada. Kofkin pakkus Šveitsi, Luksemburgi ja Saksamaad. Savisaar toetas Šveitsi kui kõige iseseisvamat. Nad arutasid pikalt, kuidas saaks raha laenata näiteks Euroopa jõukatelt eraisikutelt.

Kalev Kallo kohtumine Raimondiga

18. detsembril 2014 kohtumisid Kallo ja Läti telefoniabonent Raimond, kelle isik pole teada, Meritoni kohvikus Madmoiselle.

Kallo räägib vene keeles Keskerakonna büroost, selle hinnast ja Keskerakonna muredest pankadega.

Kallo räägib, et nad tahtsid võtta pangast miljon eurot laenu 25 kuuks. Kallo kurtis, et muidugi jaksab Keskerakond oma arveid maksta, aga seda aasta-pooleteise jooksul, sellal kui kõik tarnijad tahavad raha kohe kätte saada. Ka Kallo rääkis, et Keskerakond saaks tagasi maksta 40 000 kuus.

Kallo tahtis miljonit 25 kuuks. Juttu oli pangast Baltic Baltikums. Salapärane lätlane ei öelnud vestluse käigus peaaegu midagi, peaaegu kogu vestluse moodustas Kallo monoloog.