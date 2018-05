Suure tuleohu tõttu on metsas keelatud nii lõkke tegemine, grillimine kui ka suitsetamine

Tänasest kehtib üle Eesti suure tuleohuga aeg ja keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine, teatas päästeamet sotsiaalmeedia vahendusel.

Ilmateenistuse andmetel on 4. juunini valdavalt kuiv ilm ja tuleoht suureneb üle Eesti kõrgeima ehk viienda klassini. Väike võimalus üksikuteks vihmahoogudeks on üksnes 2. ja 4. juunil, kuid tõenäoliselt on sajuhulk niivõrd väike, et see ei leevenda suurt tuleohtu.

Praegu on suures osas eestist äärmiselt suur tuleoht, mis tähendab, et kohalikud omavalitsused võivad keelata igasuguse metsa kasutamise ja võõras metsas viibimise.