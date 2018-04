Suure organisatsiooni juhtimise kogemuseta, ent hinnatud oma ala ekspert — kes on tulevane tervise- ja tööminister Riina Sikkut?

Kuivõrd valimisteni jäänud kümne kuuga suuri strateegilisi otsuseid reeglina ei tehta, jõuab Sikkut järelejäänud kuudega valdkonda hallates eelmisest ministrist hoopis positiivsema kuvandiga valimistele vastu minna. Seni pole Sikkut valimistel kandideerimist küll kinnitanud, kuid tema ERR-ile öeldud lausest, et ta asub sotsiaaldemokraatide ridades tervise- ja tööministri ametisse, saab välja lugeda, et ta siiski astub parteisse. Tänase seisuga Sikkuti nime Äriregistri erakonda kuuluvate inimeste nimekirjast ei leia.

Küll aga näitab register, et Sikkut on Heiki Puusaarele ja Allan Kaldojale kuuluva ettevõtte AS Smart Kindlustusmaakler nõukogu liige. Ettevõte vahendab erinevaid kindlustusteenuseid, andes kliendile nõu, millise kindlustusseltsiga millist kindlustuslepingut sõlmida.

Sikkut: kättesaadavus ei tähenda seda, et viie kilomeetri kaugusel peab tingimata perearst olema

Kuigi Sikkut on hinnatud ekspert, pole tema seisukohtadest palju teada. Ajakirjanike küsimustele on ta lubanud vastata pärast kolmapäevat SDE juhatuse koosolekut.



Suuremad ühiskonnateemade huvilised on Sikkutit märganud näiteks „Terevisioonis” või saates „Suud puhtaks”, kus ta on tervisevaldkonna asjatundjana osalenud. Veel suuremad huvilised on lugenud mõnda tema osalusel valminud Praxise analüüsi.

2016. aastal, kui Sikkut veel mõttekoja Praxis analüütik oli, ütles ta „Terevisiooni” eetris tervisekeskuste loomisest rääkides, et perearstide koondumine grupipraksistesse on otstarbekam. „Kolme suurt eesmärki, millest tervishoius räägitakse — kättesaadavus, kvaliteet ja efektiivsus —, on võimalik paremini saavutada,” märkis ta.

Sikkuti sõnul ei tähenda tervishoiu kättesaadavus seda, et viie või kümne kilomeetri kaugusel peab ilmtingimata olema perearst, kes patsiendi vastu võtab. Ta selgitas, et kättesaadavus võib olla parem ka 20 kilomeetri kaugusel tõmbekeskuses, kuhu viib parem transport, kus käiakse nagunii pangateenust kasutamas ning kus töötab mitu perearsti, kes suudavad palju suurema osa nädalast vastuvõttudega ära katta, kui üksi maal töötav perearst.

Sikkuti avalikud esinemised näitavad, et ta on ladus suhtleja ning ei pruugi Mäggile oma töövaldkonna selgitamisel inimestele ja ajakirjanikele hätta jääda.

Riina Sikkut on abielus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim Sikkutiga. Nende peres kasvab kaks last.