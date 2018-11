Suure kliimakonverentsi eel: Euroopa Liit joonistas 8 stsenaariumi meie kliimatulevikuks

Komisjoni täna esitletud kaheksa stsenaariumit näitavad, mis saaks inimeste tervisest, loodusest ja majandusest, kui jätkaksime praegusel kursil. Sealt edasi läheb iga stsenaarium ambitsioonikamaks, kuni süsinikuneutraalsuse saavutamiseni. Kõik stsenaariumid hõlmavad võtmevaldkondi, nagu elektritootmine (rohkem taastuvenergiat), ehitiste energiatõhusus, transport, tööstus, põllumajandus ja maakasutus (biomassi laiem kasutamine ja suurem CO2 sidumine). Kõik teekaardid kirjeldavad mõju majandusele ja tööhõivele, sealhulgas on välja toodud piirkonnad, mida muutused kõige rohkem mõjutaksid.

Kliimaneutraalsus on võimalik saavutada olemasolevaid tehnoloogiaid kasutades, aga selleks on tarvis investeerida ümberõppesse ja uute töökohtade loomisse. Et heidet vähendada, peab EL investeerima ka süsihappegaasi kogumisse ja säilitamisse. Kõik see tähendab liidule lisainvesteeringuid 175-290 miljardit aastas, millest enamik läheb eeldatavasti erasektorisse. Komisjon rõhutas, et investeeringud on küll suured, aga kokkuhoid ärahoitud kahjude arvelt on suurem: vähenevad enneaegsed surmad ja kahjude pealt saab säästa umbes 200 miljardit eurot.

Suur roll muutuste elluviimisel on energiasektoril, kust tuleb 75% kasvuhoonegaasidest. Komisjon märkis, et Euroopa Liidu huvides on lõpetada maksmine fossiilkütuste impordi eest ning investeerida selle asemel majade soojustamisse, infrastruktuuri arendamisse ja arukate lahenduste loomisse.

Samuti rõhutas Komisjon sotsiaalse õigluse tähtsust: enamikus valdkondades peaks üleminek kliimaneutraalsele majandusele olema tulus, aga on ka sektoreid, näiteks kaevandamine, kus see toob kaasa probleeme töötuks jäänud inimestele. See on keeruline küsimus ka Eestile.

Nüüd hakkavad liikmesriigid omavahel läbi rääkima, et leppida kaheksast stsenaariumist kokku suunas, mille Euroopa peaks ühiselt võtma. Cañete hinnangul on kõige ambitsioonikam ehk kliimaneutraalne plaan eelistatud ja teostatav. Lõpliku strateegia peab EL esitama ÜRO-le aastaks 2020. Strateegia paneb paika, kuidas hakkab EL kliimast lähtuvalt oma poliitikaid edasi arendama – uusi seadusi sellega ei kaasne.

Järgmisel nädalal saab avapaugu suur kliimakonverents

Komisjon plaanis esialgu oma raporti avaldada tuleva aasta kevadel, aga tuli sellega välja juba nüüd, kuna pühapäeval kogunevad maailma riigid Poolas Katowices ÜRO kliimakonverentsile (COP24). Konverentsil osaleb Eesti peaminister Jüri Ratas ja keskkonnaministeerium koos minister Siim Kiisleriga.

Loe veel

Kliimakonverentsil peaksid saama paika konkreetsed reeglid, mida riigid peavad hakkama täitma Pariisi kliimaleppe eesmärkide saavutamiseks. Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonnajuhataja Getlyn Denks tõi võrdluse: kui Pariisis leppisid riigid kokku, millist sporti me mängime – näiteks, et mängime kõik koos jalgpalli –, siis Poolas peaksid riigid leppima kokku, milliste reeglite järgi me jalgpalli mängime.

Üks tundlikumaid teemasid saab ilmselt olema riikide rahaline panustamine: arenenud riigid lubasid Pariisi leppega toetada arengumaid alates 2020. aastast 100 miljardi euroga aastas. Kuigi Eesti pole kohustatud raha maksma, sest oleme konventsiooni järgi ise alles arengujärgus riik, oleme 2012. aastast vabatahtlikult siiski panustanud: kuni aastani 2020 on Eesti lubanud arenguriikidele 6,5 miljonit eurot toetust.

Ilmselt saab suureks vaidluskohaks, kuidas raha jagamist planeerida ja hallata, kuivõrd riikide poliitikad vahetuvad pidevalt ja eelarved tehakse lühikeseks perioodiks. Arengumaad soovivad investeeringute tegemiseks aga rahalist kindlust mitu aastat ette.

Pariisi leppesse sai kirja, et iga riik panustab vastavalt oma võimetele. Kliimakonverentsil tõotab vaidlusi tekitada ka selle piiri paika loksutamine, mis täpselt kellegi võimekusse kuulub: kas kõikidele riikidele tuleks panustamiseks kehtestada ühtne standard või lubada rohkem paindlikkust. Isegi EL-is on riigid lõhenenud, kuna ambitsioonid ja võimekus on erinev. Nii on näiteks Taani, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi väljendanud Komisjonile selget soovi kliimaneutraalse poliitika järele.

Kõik pole valmis panustama

Teisipäeval avaldas ÜRO kliimaraporti, mis näitas, et riigid ei suuda täita Pariisi kliimaleppega seatud kahe kraadi eesmärki. Vastupidi, raporti järgi tõuseks riikide praeguste heite vähendamise eesmärkide juures keskmine globaalne temperatuur 3,2 kraadi aastaks 2100. See tooks kaasa tõsised tagajärjed inimeste tervisele, maailmamajandusele ja meretaseme tõusule. Raporti järgi on Pariisi kliimaleppes seatud soojenemise piirmäär saavutatav vaid juhul, kui kõik riigid suudavad oma panust 2030. aastaks kolmekordistada.