Suurärimees ja riigireformija Jaanus Otsa ei soovi selgitada, miks ta mupo inspektoriga ülbitses

Suurärimees ja Riigireformi Sihtasutuse üks asutajaid Jaanus Otsa keeldus kommenteerimast nädal tagasi Tallinna vanalinnas aset leidnud intsidenti, kus ta rikkus liiklusseadust ja ülbitses munitsipaalpolitsei inspektoriga, kes rikkumisele tähelepanu juhtis.

"Mul ei ole midagi kommenteerida," ütles Otsa täna Delfile. "Soovin teile ilusat päeva."

Mupo avaldas eile video, kus Porsche roolis olnud Otsa sisenes eelmisel teisipäeval veidi pärast keskpäeva vanalinna ilma sissesõiduloata ja jäi vahele mupo inspektorile.

Kui inspektor rikkumisele tähelepanu juhtis, siis teatas Otsa ülbelt, et tal on põhiseaduslik õigus oma koju minna ja põhiseadus on liiklusseaduse suhtes ülimuslik.

Videos on hägustatud nii Otsa nägu kui ka tema Porsche number, kuid hääle järgi on Otsa selgesti äratuntav.