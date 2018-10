SUUR ÜLEVAADE | Päästjate suvi oli erakordselt keeruline, harvaesinev ilm tõi kaasa rohkem tulekahjusid kui kunagi varem

Kõige ressursimahukamaks väljakutseks oli Vikipalu metsapõleng, mille kustutamisel osales kokku 347 päästjat 11 päeva vältel, lisaks veel 56 kaitseliitlast, 66 inimest reservpäästerühmast ja 296 vabatahtlikku.

Maastikutulekahjude ulatus oli viimaste aastate võrdluses suurim, kokku põles keskkonnaagentuuri hinnangul 430-446 hektarit metsa. Võrdluseks: 2017. aasta suvel põles 29 hektarit maastikku, 2016. aasta suvel 116 hektarit, kolm aastat tagasi põles suvisel ajal 67 hektarit maastikku.

Sellised mastaabid panid proovile päästeameti võimekuse ning tervelt seitsmel korral pidi amet tõdema, et nende elupäästevõimekus on piiripealne. See tähendab, et kriitilisel piiril kutsuti kokku kas reservmeeskonnad või staapide ja korrapidamisgruppide kaudu paigutati meeskonnad ümber. Tuli ette mitmeid olukordi, kus elupäästev üksus oli sündmusel, kuid lisandus juurde uusi väljakutseid ning nendega hakkama saamiseks tuli appi eraldi loodud meeskond.

Ainus koht, kus päästjate töökoormus vähenes, oli vigastute arvelt. Haavata sai tulekahjudes üle poole vähem inimesi kui mullu - 2017. aastal sai tuleõnnetustest viga 36 inimest, tänavu 17. Siiski tulekahjudes hukkus 2017. aasta suvel sama palju inimesi nagu tänavu, kuid kolme möödunud aasta lõikes on hukkunute arv kahanenud.

Uppunute arv on viimastel aastatel paraku kasvanud. Suvekuudel jättis veekogudesse oma elu 21 inimest, mullu uppus suvel 19 inimest, aasta varem 16. Uppumise ennetamise vastu võideldi kampaaniatega, et purjakil inimesed vette ei tikuks. Näiteks selgub päästeameti statistikast, et meediakampaania veeohutuse kohta jõudis üle 930 000 inimesi, see on terve internetiga ühendatud Eesti elanikkond.

Kokku läks maastikutulekahjude likvideerimine maksma pool miljonit eurot, sellest ainuüksi Vikipalu kustutamisele kulus 260 000 eurot.