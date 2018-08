Suur üheslaulmine Tallinna lauluväljakul üllatab krõbeda piletihinnaga. Pereema: 42 eurot piletite eest? Jätame minemata

Ürituse korraldaja on Nargenfestival, ent ühtlasi kuulub sündmus ka EV100 muusikaprogrammi. Miks ikkagi on üritus tasuline - riik oleks ju võinud selle korraldamiseks raha eraldada? EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa ütleb Delfile, et Eesti Vabariik 100 programmis on praeguseks üle 2500 sündmuse, paljud neist tasuta, osa ka tasulised. "Eesti Vabariik 100 kesksest eelarvest rahastatakse sündmusi osaliselt. Keskse eelarve peamine roll ongi käivitada, võimendada ja aidata ellu viia selliseid ideid, mis nõuavad suuremat panustamist," selgitab ta.

"Kuna sündmusi toetatakse osaliselt, siis ülejäänud rahastuse tagamisega tegelevad sündmuste korraldajad ise. Sündmuste korraldajatel on seega vabadus ja võimalus müüa sündmusele pileteid. See lähenemine kehtib ka EV100 Üheslaulmise kohta," jätkab Rohumaa.

"Üheslaulmise puhul tuleb pidada silmas veel ka seda, et Tallinna lauluväljakul toimuvaga samaaegselt on inimesed kutsutud kaasa laulma, kus nad parasjagu siin Eestis või ka väljaspool Eestit ei viibiks. Selleks teebki ETV ja Vikerraadio lauluväljakul toimuvast otseülekande. Praeguseks on meile teadaolevalt selliseid "laulupesi" olemas juba enam kui 30 paigas üle Eesti. Ja neid tuleb järjest juurde, sest me kutsumegi inimesi Üheslaulmise suures kooris sõltumata oma asupaigast kaasa laulma ja juba lähipäevil EV100 koduleheküljel end ka selle koori liikmeks registreerima."