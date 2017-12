SUUR PINGERIDA | Kes on kõige aktiivsemad riigikogu liikmed?

Hiljuti pahandas riigikogu liige Tiina Kangro kolleeg Hardi Volmeri öeldu üle, et suurt tööd ta teinud pole. Delfi kogus kokku riigikogu liikmete statistilised näitajad, et näha, kes siis on rahva kõige agaramad esindajad.

Lähtusime pingerea koostamisel kümnest statistilisest näitajast, mis kõik said võetud riigikogu koduleheküljelt. Igas kategoorias läks jaotamisele 58 punkti. Punkte sai igas kategoorias enamasti kümme parimat, kuid mõnes kategoorias mahtus esikümnega punkte jagama rohkem liikmeid, mis tähendas, et punkte tuli jaotada rohkematele, kuid jagunemisel oli alati just 58 punkti. Kui vähegi võimalik oli, sai esikoht 12, teine 10, kolmas kaheksa ja neljandast kümnendani vastavalt seitse kuni üks punkti.

Juhitud eelnõud

Algatatud eelnõud

Sõnavõtud (mitmel istungil on sõna võtnud)

Arupärimised valitsusele

Kirjalikud küsimused

Delegatsioonidesse kuulumine

Ühendustesse kuulumine

Parlamendirühmadesse kuulumine

Ajakirjandustegevus (Riigikogu kodulehel märgitud meedias avaldatud artiklite arv)

Aktiivsus sotsiaalmeedias (blogi, Twitteri ja Facebooki aktiivne konto)

Sellise arvestuse järgi on seni riigikogu liikmetest oma töös aktiivseim olnud vabaerakondlane Andres Herkel. Ta ei ole üheski kategoorias saanud ainuisikulist esikohta, kuid kolmes arvestuses on ta olnud tubliduselt teine - sõnavõtud, kirjalikud küsimused ja ajakirjandustegevus, saades ainuüksi neist kokku 30 punkti. Lisada veel 8,5 punkti esikoha eest sotsiaalmeedia kategoorias, milles jagas nelja kolleegiga esikohta, ja veel mõned tublid punktid teistes arvestustes, tulebki kokku ainus neljakümmet ületav punktisumma.

Ainsana tervelt 28 toetusrühma või ühendusse kuuluv teinegi vabaerakondlane on napilt Herkelist maas. Meie hindamissüsteemi järgi piisanuks Talvikul pidada blogi ja Twitteri kontot, et olla üldarvestuse number üks.

Nagu näha, on aktiivsuse poolest esikolmiku võtnud vabaerakondlased. Krista Aru on muide kõige agaram arupärija, kuid ka tubli sõnavõtja, jagades selles kategoorias parteikaaslase Andres Ammasega kolmandat kohta.

Neljandal kohal on EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme, kes on olnud tubli eelnõude algataja. 17 algatust on viinud ta selles arvestuses teisele kohale, jäädes alla vaid valitsuserakonda kuuluvale Aivar Kokile, kes platseerub üldarvestuses tema järel viiendal kohal.

Koki punktid ongi põhiliselt tulnud algatatud (esikoht - 12 punkti) ja juhitud eelnõudest (jagab teist kohta - 9 punkti). Üks punkt veel delegatsiooni kuulumisest ja 22 punktiga ta piirdubki - tõhus töö valitud kategooriates.

Üldarvestuse esikümnest pooled on vabaerakondlased. Kokku on riigikogus vabaerakondlasi kaheksa. Kuuendal kohal on aktiivsuse poolest Andres Ammas, kes edestab parteikaaslast Monika Haukanõmmi kõigest poole punktiga. Hulgalised sõnavõtud on toonud talle 7,5 punkti, 19 kirjalikku küsimust kuus ning arupärimised veel seitse.

Monika Haukanõmm on agaruselt kolmas kirjalike küsimuste esitaja. Lisaks toob talle punkte kuulumine mitmetesse ühendustesse, aga ka hulgalised arupärimised.

Uno Kaskpeit on üks kolmest, kes kuulub korraga kahte delegatsiooni. See toob talle väärtuslikud kümme punkti, ilma milleta ta esiletoodute hulka ei kuuluks. Veel kuuluvad korraga kahte delegatsiooni Helmen Kütt ja Urve Tiidus.



Esikümnesse mahub veel üks koalitsioonierakondlane, tõsi - tema suurem aktiivsus võis pärineda ajast, mil Keskerakond veel opositsioonis oli. Samas on Karilaid lõviosa punkte teeninud meediakajastusega, milles saavutanud esikoha.



Esikümnesse on end mahutanud ka Reformierakonna esindaja - Pallingu kuulumine mitmetesse ühendustesse ja parlamendirühmadesse on toonud talle kokku 11 punkti, rohke juhitud eelnõude arv aga lisab veel 3,5 ning sotsiaalmeedias on ta aktiivsem kahes kanalis, mis toob talle vele ühe punkti.

Alloleval joonisel on näha, kui palju punkte said ülejäänud riigikogu liikmed ning mis koha nad sellega pingereas on saavutanud. Nagu näha, siis Volmeri kallal nokkinud Kangro on statistiliste näitajate poolest saanud sarnaselt kolmekümnele teisele liikmele null punkti, jagades teiste seas ka Volmeriga aktiivsuse poolest viimast kohta.

Tasub veel ära märkida, et värskeimad liikmed riigikogus on Karin Tammemägi ja Rein Randver, kes said asendusliikmena sisse vastavalt Andrei Novikovi ja Ivari Padari lahkumisele riigikogust.