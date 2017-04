SUUR PILDILUGU: 70 Tallinna silda - kas oled neid kõiki märganud?

Delfi lugeja Tarmo Lilles pildistas üles 70 Tallinna silda.

Missuguse silla ühes otsas on võimalik olla Tallinna linnas, teise otsa tammudes jõuda aga Laagri alevikku? Missugune on Tallinna pikim sild? Aga missugust viadukti nimetati "Unduski uruks" ning kardeti, et sealt ei mahu trollibussid alt läbi sõitma?

Loe ja vaata lähemalt järgnevast pildiloost:

