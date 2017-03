Suur küsimärk e-valimistel: tehnoloogia hakkab ajale jalgu jääma

E-valimiste probleem ei ole mitte nende ajaline kestus, vaid asjaolu, et tehnoloogia hakkab ajale jalgu jääma, räägiti tänases Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Keskerakond tahaks lühendada e-valimiste perioodi seniselt seitsmelt päevalt kolmele ning ideega on päri ka koalitsioonipartnerid. "Rahva teenrite" saatekülalised tõid välja, et e-valimiste tehnoloogia hakkab ajale jalgu jääma, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Esiteks on see kood juba väga vana, IT-spetsialistid rääkisid juba paar aastat tagasi, et kood on sisuliselt eilne päev. Selle peaks ringi kirjutama, et ta oleks kindlalt turvaline ja saaksime kindlad olla, et keegi ei manipuleeri seal," rääkis Eesti Päevalehe ajakirjanik Krister Paris.

Teise nõrga kohana tõi ta välja selle, et e-valimised tuginevad üsna vanale riistvarale, eeldades, et inimesel on kas laua- või sülearvuti. Kuna tulevik on nutiseadmete päralt, peaks Parise hinnangul laiendama e-valimisi kiiremas korras hoopis selles suunas, viies need nutitelefonide platvormile.

Loe veel

Saatejuht Taavi Eilat märkis, et teema üle arutlemist ta hukka ei mõista, kuna on varasema, reformierakondliku valitsemisstiili pealesurutud dogma, et e-valimised peavad olema just sellised ju muudatused tähendaksid valesuunalist võitlust ning e-Eesti maine kahjustamist. Samas ei mõistnud ta seda, kui lühemat e-valimiste aega põhjendatakse turvalisuse suurendamisega.

"Kuidas see, kui me vähendame aega, muudab turvalisust? Kui tahame süsteemi muuta, siis see on võimalik ja oluline, aga kui me vähendame aega, siis see ei tee ju seda asja kuidagi turvalisemaks," ei mõistnud Eilat.

Läinud nädalal tõstatus parlamendisaalis arutelu e-valimiste üle. Peaminister Jüri Ratas, kelle koduerakond Keskerakond on e-valimisi varasemalt kritiseerinud, toonitas, et koalitsioon toetab e-valimisi. Opositsioon, eesotsas Reformierakond, on skeptiline ning kahtlustab, et tegelikult tahab koalitsioon siiski e-valimised kaotada. Sellele väitele lisas õli tulle koalitsioonipartnerite seadusemuudatuse eelnõu, mille kohaselt soovitakse vähendada eelvalimiste perioodi.