Suur kaubalaev on endiselt Kihnu külje all kinni, kolm puksiiri valmistuvad seda lahti tõmbama

Puidulastis suur kaubalaev Transforza on ligi nädal aega pärast kummalist õnnetust endiselt Kihnu rannamadala liivas kinni. Laeva hakkavad välja tõmbama lausa kolm puksiiri, toimuval hoiab silma peal piirivalvelaev Kindral Kurvits.

Möödunud kolmapäeval jäi Kihnu saare juures kinni Gibraltari lipu all sõitev kaubalaev Transforza, mis tuli Pärnu sadamast ja suundus puidulastiga Soome. Tegu on saja meetri pikkuse ja 16 meetri laiuse alusega. Mingil põhjusel kaldus laev Kihnu lõunaosale liiga lähedale ja sõitis madalale.

Merevalvekeskuse vanem Ivar Treffner ütles möödunud reedel Delfile, et politsei- ja piirivalveamet pakkus alusele abi, kuid seni on kaheksaliikmeline meeskond arvanud, et saab ise hakkama. „Laev ei ole vigastatud ja ohtu keskkonnale endiselt pole,” kinnitas Treffner Delfile täna. „Jälgime olukorda ja suunasime eile alasse piirivalvelaeva Kindral Kurvitsa, kes on valmis reageerima, kui peaks tekkima päästesituatsioon või oht keskkonnale.“

Möödunud reedel suundus Transforzale appi Pärnu sadama puksiir Orion, kuid kasu sellest polnud. Merendusajakiri „Meremees” kirjutab oma Facebooki lehel, et eile õhtul jõudsid Pärnu sadamasse Alfons Håkansi pukserid „Atlas” ja „Torvik”, et suunduda Transforzat lahti tõmbama. Täna lisandus neile veel pukser „Protector”.

Merendusajakiri „Meremees“ on oma Facebooki lehel kommenteerinud, et Transforza „asub umbes kahe laevapikkuse kaugusel kaardile märgitud 5 meetri samasügavusjoonest. Hinnanguliselt on laeva vöör 3-4 meetri sügavuses vees, laeva maksimaalseks keskmiseks süviseks on 4,6 m.” Sellest võib järelda, et laev on üsna kõvasti kinni.

„Siiani on suhteliselt kummastav selle laeva sattumine madalale, sest selles kohas ei oleks see laev küll tohtinud sõita,” nentis Veeteede ameti kommunikatsioonijuht Priit Põiklik. Piirkonnas ei olnud eriti jääd, riigi jäämurdja EVA-316 oli laeva juba jääst välja aidanud nn vabasse vette, nähtavus piirkonnas oli hea. Tavapärasest laevateest kaldus alus kõvasti kõrvale.

„Pärast Sorgu lõunapoist möödumist asuti kursile 260, mille tagajärjeks ei saanudki olla muu, kui madalale sõit,” kirjutab merendusajakiri „Meremees” Facebookis. „Kurss 260 oleks olnud loogiline alles pärast Kihnu madala lõunapoist möödumist. Kas laevajuht arvas olevat end juba järgmise poi juures? Mõnda aega sõideti veel kursiga 252, viimane AISi vahendusel edastatud info Marinetraffic.com lehel enne madalale sõitu näitab laeva kursiks 266 ja kiiruseks 9,7 sõlme.”

Merendusajakiri tõdeb, et õnnetuse põhjuseks ei saa pidada jääolusid, kuna kaks tundi varem tehtud satelliidifotolt on näha, et piirkonnas oli enamjaolt vaba vesi või hõre ajujää.

Elektroonilise mereinfosüsteemi andmetel oli see laevale kolmas Pärnu külastus sel aastal. Kui Transforza lahti saadakse, pukseeritakse see Riia sadamasse.