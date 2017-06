Suur hüpe edetabelis: Tartu Ülikool pürib maailma ülikoolide hulgas aina kõrgemale

Ülikoolide edetabelis QS World Univeristy Rankings on Tartu Ülikool tõusnud läbi aegade parimale kohale.

"Kui 2012. aastal oli Tartu Ülikool 501. positsioonil, siis sellel aastal võib TÜ leida juba 314. kohalt. Kõige tugevamaks aineks on kuulutatud lingvistika, mis on maailmamastaabis hinnatud 101.-150.kohale. Kui võtta arvesse ainult Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia ülikoole, siis on Tartu Ülikool viiendal kohal," vahendab Estonian World.

Ülikoolide hindamises on QS võtnud arvesse küsitluse, mis on läbi viidud koolijuhtide vahel; õpilaste ja kursuste osakaalu; ülikooli reputatsiooni tööandjana, akadeemiliste väljaannete tähtsuse ja välismaa professorite ja õpilaste osakaalu.

"TÜ-s avaldatakse rohkem kui pool Eesti uurimustöödest. Igal aasta annab ülikool välja sada doktorikraadi ja peaaegu kolm tuhat uurimustööd. ISI Web of Science andmetel kuulub Tartu Ülikool 1 protsendi ülikoolide ja uurimustööde organisatsioonide hulka, mida kõige rohkem tsiteeritakse kümnel erineval alal. TÜ-l on koostöö lepped 71 teise ülikooliga 27 riigis ja ta teeb koostööd paljude Euroopa ülikoolide võrgustikega, nagu näiteks Utrecht Network ja Coimbra Group," kirjutas QS.

Tartu Ülikool on asutatud 1632. aastal Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt. See on kõige vanem ja kõige suurem ülikool Eestis - nii töötajate ja õpilaste arvu kui ka õpetamise, uurimustööde ja arendustegevuse mahu poolest.

QS on kõige paremateks ülikoolideks hinnanud Massachusetts Insitute of Technology'i (MIT), Stanfordi ülikooli, Harvardi ülikooli, California Institute of Technology'i (Caltech), mis asuvad kõik USA-s ja veel Cambridge'i ülikooli UK-s.

Maailmas on kokku umbes 26 000 ülikooli.