Süüdistus: Siret Kotka on valmis rikkuma Keskerakonna valimistulemuse Rakveres, et riigikogu valimistel saada paremat kohta nimekirjas

Keskerakonna Rakvere osakonnas käärib. Osakonna juht Siret Kotka-Repinski oponent Andres Jaadla süüdistab teda katses populaarseid kohalikke poliitikuid valimisnimekirjast tõrjuda, et olla maakonnakeskus Rakveres kohalikel valimistel populaarseim keskerakondlane. Kotka-Repinski eesmärgiks olevat kindlustada omale parem koht riigikogu valimistel.

Eile hommikul teatas Keskerakonna pressiesindaja, et Rakvere osakonna juhatus otsustas ühehäälselt jätta Andres Jaadla ja Urmas Tamm Keskerakonna valimisnimekirjast Rakveres kõrvale.

Jaadla ja Tamm on Rakveres tuntud inimesed. Jaadla oli pikalt Rakvere linnapea, Tamm on olnud Lääne-Viru maavanem. Oma väljajätmisest valimisnimekirjast kuulsid nad alles meediast.

Eile õhtul kell viis kogunes mingi hulk Rakvere Keskerakonna liikmeid, et arutada Jaadla ja Tamme valimisnimekirjast tõrjumist. Kohale oli kutsutud Rakvere osakonna juhatuse liige Riho Kari. Kari sõnul tema antud juhatuse koosolekul polnud, teda polnud sinna isegi kutsutud ja seega ei saa rääkida üksmeelsest otsusest.

Kari ütles, et kokku on Rakvere osakonna juhatuses üldse neli inimest. Kuna tema polnud kutsutud, tegid otsuse Jaadla ja Tamme kõrvaletõrjumise kohta ülejäänud kolm.

Eile õhtul saatsid Kotka-Repinski otsuse vastu olevad Rakvere keskerakondlased laiali oma pressiteate. "Üheskoos avaldati arvamust, ja erakonna liikmete hulgas on toetus ja usaldus Jaadlale ning Tammele Rakveres kõrge ning et erakonna levitatud pressiteate näol ei ole tegemist Rakvere keskerakondlaste arvamusega, nagu seda püütakse väita vaid, vähesete Siret Kotka- Repinskit Rakvere osakonnas ümbritsevate isikute, kahetsusväärse ja ebaterve erakonnasisese konkurentsi õhutamisega," teatasid Rakvere keskerakondlased.

Loe veel

Nad teatasid, et asuvad tegema ettevalmistusi, et kokku kutsuda Keskerakonna Rakvere osakonna erakorraline üldkoosolek, kus arutada tekkinud olukorda ning valida osakonnale uus juhatus. Üldkoosoleku läbiviimiseks on Keskerakonna põhikirja järgi vajalik vähemalt 1/3 osakonna liikmete allkiri ehk seda soovi peavad toetama ligi 60 inimest.

Kotka-Repinski kommenteeris, et kui tõesti vajalikud allkirjad erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks saabuvad, siis juhatus ka menetleb seda. Ta kaitses otsust Jaadla ja Tamm valimisnimekirjast kõrvale jätta.

"Erakonna Rakvere osakonna juhatuse koosolekul leiti, et paraku on vajalik teha konkreetne otsus, et Andres Jaadla ja Urmas Tamm ei kandideeri kohalikel valimistel Keskerakonna Rakvere nimekirjas. Kuigi Riho Kari juhatuse koosolekult tõepoolest puudus, olid kohalviibinud juhatuse liikmed otsuse poolt ja seda üksmeelselt. Rõhutasime pressiteates, et rakverelaste silmis on Jaadla ja Tamm kaotanud usalduse ja kahjuks mängib siin tõepoolest rolli ka Targa Maja läbikukkunud projekt," teatas Kotka-Repinski.

Jaadla arvas, et erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks vajalike allkirjade kokkusaamine pole raske. Tema sõnul on Rakvere Keskerakonnas juba jaanuarikuust kriis, toimunud on kaks üldkoosolekut, sest Kotka-Repinski üritab võimu haarata ja populaarsemaid kohalikke keskerakondlasi valimisnimekirjast tõrjuda.

Keskerakonna valimistulemus polnud viimastel valimistel Rakveres just kuigi hea. Miks peaks Kotka-Repinski tõrjuma valimisnimekirjast tuntud kohalikke poliitikuid, sealhulgas Jaadlat, kelle puhul arvati varem, et ta võiks olla sügisel Keskerakonna linnapeakandidaat?

Jaadla vastas, et Keskerakonna valimistulemustest kohalikel valimistel rohkem huvitab Kotka-Repinskit ilmselt valmistumine 2019. aasta riigikogu valimisteks. Jaadla sõnul tahab Kotka-Repinski saada kohalikel valimistel rohkem hääli kui teised ja selleks tuleb tugevad konkurendid kõrvale tõrjuda. Kotka-Repinski eesmärgiks on Jaadla hinnangul saada omale parem positsioon, et riigikogu valimistel saada võimalikult hea koht Keskerakonna üldnimekirjas ja esikoht Lääne-Viru ringkonnas. Selleks ongi vaja konkurente tõrjuda.

2013. aasta valimistel kandideeris Jaadla valimisliidus ja Tamm Keskerakonna esinumbrina. Kotka-Repinski kandideeris Väike-Maarja vallas.