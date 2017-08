Süüdistus: politsei sundis ema koos kaheaastase lapsega äikesevihmas jala koju minema

Facebookis süüdistatakse Jõhvis töötavat politsei patrullametnikku ebainimlikus käitumises: nimelt sundinud korravalvur ema ja kaheaastase lapse läbi äikesevihma jala koju minema.

Avaldame suurt tähelepanu tõmmanud postituse täismahus:

"Olen väga šokeeritud Eesti Vabariigi võimuesindajate suhtes, kuna täna juhtus selline vahejuhtum, mida poleks hullemaski õudusunenäos lootnud näha.

Nimelt olime aiamaal ilusat suvepäeva nautimas, kui järsku keeras ilm sootuks tormiks, äikeseks ja paduvihmaks. Seltskonnas oli ema kaheaastase lapsega, kes ilmaolude tõttu muutus rahutuks ja kartis välku ning nuttis lakkamatult. Võtsime vastu otsuse, et lapse heaolu ja tervise tagamiseks peaks ta koju toimetama.

Laps istus tagaistmel ema süles, kes oli nõuetekohaselt turvavööga kinnitatud. Sõita oli kõigest 3 kilomeetrit, kui kinni pidas lambist politseipatrull, kes vedas näpuga politseikoolis õpitud seaduseid ja möönis, et laps ei tohi autos ilma turvatoolita istuda.

Mõtlemata ilmastikuoludele, otsustas supperpolitseinik ANDERS VÄHK visata ema koos kaheaastase lapsega tagaistmelt paduvihmas ja äikeses välja ja käskis jalgsi koduteed jätkata. Palve peale, kas äkki saaksid politseinikud antud olukorras aidata ja väikelapse koos emaga koju toimetada, vastati jõhkralt, et see on teie enda probleem, mis edasi saab.

No mida kuradit????? Mingeid naarikuid, alkašše ja kodutuid transporditakse vabalt koju ja ema koos lapsega visatakse lihtsalt loodusjõudude meelevalda. Ole mõnus ANDERS VÄHK Ja loodan, et sa oled kunagi sitemas olukorras !!!!!!!!!!!!!!!!"

Kuna konfliktidel on alati kaks osapoolt, räägib oma versiooni loost ka Jõhvi politseijaoskonna patrullitalituse juht Hannes Heinsar:

"Eile õhtul kella 21.50 paiku märkasid korrakaitsjad Jõhvi linnas Puru teel liikumas sõiduautot, mille sisse lülitatud kaugtuled pimestasid asulasisesel teel teisi talle vastu liikunud sõidukeid. Korrakaitsjad otsustasid sõiduki peatada ning juhi tähelepanu sellele asjaolule juhtida. Peatatud sõiduki roolis oli kaine ja kehtiva juhtimisõigusega naine. Kaasreisijatena viibisid autos veel tema täisealine tütar, kes hoidis süles oma 2-aastast last. Teisi inimesi autos ei olnud.

Patrullpolitseinikud vestlesid autojuhiga ja selgitasid, et liiklusseaduse kohaselt ei tohi last autos sõidutada süles, väikelaps peab olema tema turvalisuse tagamiseks asetatud tema eale, kaalule ja pikkusele vastavasse turvatooli. Juht põhjendas lapse turvatooli puudumist sellega, et vastavad istmed maksavad küllalt palju.

Korrakaitsjad selgitasid, et lapse ema peaks kutsuma appi kas mõne tuttava või sõbra, kel on olemas turvaiste, milles saaks väikelapse ohutult ära koju viia. Niisamuti pakuti välja variant, et ema kutsuks takso, sest liiklusseaduse kohaselt tohib vastavas transpordivahendis alla 3-aastast last ilma turvatoolita transportida. Naine uuris aga korrakaitsjatelt, et ehk saavad nemad teda aidata ning teda ühes lapsega koju sõidutada. Kahjuks ei saanud politseinikud seda teha, sest hoolimata tahtest aidata, ei tohi vastava turvavarustuseta lapsi politseiautos sõidutada. Seepeale astus naine ühes väikelapsega ootamatult oma sõidukist välja ja lahkus mööda kõnniteed jalutades kodu poole. Hetkel, mil naine lapsega kodupoole astuma hakkas, hakkas õues vihma sadama, ent ilm ei olnud tormine.

Politsei üritab alati võimaluse korral aidata situatsioonides, mis väljuvad otseselt politsei pädevusest, nt transportimisel, kuid see ei ole alati võimalik. Laste nõuetekohane sõidutamine, nagu ka üldine lapse heaolu eest hoolitsemine, on lapsevanema vastutus.

Lapsevanemad, kes liiguvad sihtkohta sõiduautoga, peaksid kindlasti leidma võimaluse turvatooli soetamiseks või laenamiseks, et lapse sõidutamine oleks turvaline. Politseijaoskondades on olemas kasutusel turvatoolid ja turvahällid, neid kasutatakse näiteks väljakutsel, kui on teada, et sel väljakutsel võib tekkida vajadus lapse sõidutamiseks."

Kuna facebook'i postituse autor ei viibinud tegelikus olukorras ise kohal, toonitab Heinsar: "Kui kellelgi on pretensioone politseiametnike tegevuse suhtes, siis see inimene, kel on otsene kokkupuude konkreetse situatsiooniga, peaks esitama avalduse Ida prefektuuri sisekontrollibüroole aadressileppa@politsei.ee. Lahendusi küsimusi tekitavatele olukordadele tasuks otsida konstruktiivselt ja viisakaks peab jääma ka sotsiaalvõrgustikus suheldes."