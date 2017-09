"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI | Süstlavahetuspunktide nappus, üledoosid, narkosurmade esikoht Euroopas. Eestlastel on probleem

Sõltlaste ühingu LUNEST juhatuse liige Mart Kalvet tunnistas, et sõltlasi näinud kõrvalt ning tarvitanud ise ka narkootikume. Õnneks ei ole tal tekkinud isu süstida ja opioide tarvitada. Kalvet leiab, et võitluses fentanüüliga on tegevuste rõhk asetatud vale koha peale. "Tegeleme liiga palju nõustamisega, aga tegeleme liiga vähe sõltuvushäiretega inimeste taasühiskonnastamisega ja nende ravivajadustega," sõnas Kalvet. Paljud sõltlased on korduvalt käinud ka vangid ning sealt välja tulles taas samale teele sattunud. Tegemist on peamiselt venekeelse elanikkonnaga.

Mismoodi mõjutab aga sõltlaste käitumist politsei edukas töö narkootikumide müüjate tabamisel? Kalveti sõnul otsib sõltlane endale uue allika, kes on enamasti tundmatu ja ohtlikum. Ta tõi paralleeli, et Eesti politsei tegi 200. aastal suure töö, kui kaotas heroiini Eesti turult ära. Kuid selle asemel, et suunata sõltlasi tarbimisest välja, suundusid sõltlased fentanüüli poole. Nüüd on Eesti narkoturul karfentanüül. Kalveti sõnul on politsei tööl otsene seos narkosurmadega. "Pärast seda, kui politsei on oma tööd väga hästi teinud, sureb inimesi rohkem," sõnas ta.

Loe veel

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre vastas Kalvetile, et surmade tõusu on toonud uued ained: uued müüjad on toonud turule kangemad ained. Tambre sõnul ei aita sõltlast trahvid, vaid talle on abi vaja. "Tänase debati lõpus - ma loodan -, et me jõuame selleni, et tunnistame, et meil on Eestis probleem," sõnas Tambre kokkuvõtteks.

Loe lähemalt Delfi blogist!

"SUUD PUHTAKS": Kuidas vähendada Eestis narkosurmade arvu?

https://twitter.com/geagea/status/905509398877007872

https://twitter.com/madiskimmel/status/905509752867840000

https://twitter.com/tritoom/status/905509793590370306

https://twitter.com/marianmanni/status/905510751779028992

Kas probleemi olemus ei ole selles, et ühel hetkel muutus narkoennetuse teema selleks, mis ei ole justkui kellegi teema? See on kuskil probleemide eikellegimaal? Maris Jesse: tegelikult jäin mõtisklema poliitilise tellimuse üle. Kust see peaks tulema? Me ei saa ette heita poliitikutele seda. Meie valijatena oleme need, kes poliitilise tellimuse formuleerivad ja sõnastame. Kust see võiks tulla? Kui julgeksime rohkem rääkida, kui paljudel inimestel on sõltuvus. Kui need, kes on välja tulnud, räägiksid oma kogemusest, kartmata, et nende töökoht satub ohtu. Probleemi olemuse inimlikustamine. Kui me teaksime 9000 süstija lugusid, oleksime inimlikumad. Mina olen töötanud 8 tervise valdkonna eest vastutava ministriga, kellest 3 on võtnud teemat tõsiselt - Jaak Aab, Taavi Rõivas, Jevgeni Ossinovski. On olnud minister, kes on öeldud, et ei hakka taotlema - ei ütle nime.

Georg Männik, PERH-i nõukogu esimees, IRL: noore ametnikuna - rohkem kui 30 aastat tagasi siseministeeriumis - tegelesime nende teemadega suhteliselt tõsiselt. Ei õnnestunud tol ajal poliitikutele serveerida seda. 90ndatel tegime väikeseid rehkendusi: ei ole õige kasutada sõna "kulud". Tegemist on investeerimistegevusega. Sest kõik inimesed, kes ei tööta, on osaliselt väljas, need on kümned miljonid, mis on jäänud ühiskonda toomata. Äkki me peaksime rääkima ennetuseelsest perioodist: mis tähendab seda, et põhimõtteliselt tuleb luua inimestele eneseteostusvõimalusi, vabadusi. Kui piirame, ahistame, sunnime teda - eksamid 1. klassis - ja kui ta tunneb, et on kehvem, siis sellega loome eelduse, et ta vaatab teises suunas: kuidas tema eneseväärikust vaimsel moel tõsta. Ma loodan, et poliitikud tajuvad, et see eneseteostuse tagamine on kõige tähtsam poliitiline teostus: sul peab olema strateegia, eneseteostusvõimalusi.

Caty Lebedev, rehabilitsiooni läbinud: mina ei jäänud ühest korrast sõltlaseks. Tarvitamist alustasin, kui olin 17. See ei olnud haigus minu jaoks, ma lihtsalt tarvitasin. Üks hetk ma läksin Viljandisse ise omal vabal tahtel, sain abi ja tegin selle endale selgeks, et see on haigus. Nüüd edasi mul on siiras soov aidata teisi, kes on praegu veel aktiivses sõltuvuses ja suunata neid vähendama rehabilitatsiooni kahjusid.

Ene Villak, MTÜ Pealinna abikeskus: sõltuvus algab lapse kodust. 14-aastane tüdruk on suitsetama hakatanud 9-aastaselt, fentanüüli tarvitas 10-aastaselt. Ta jõudnud 6. klassi. Isa surnud üledoosi, ema vanglas, vanaema on väga vägivaldne. Kui räägime 20. aastast narkomaanidest Eestis, peame arvestama teise põlvkonna narkomaanidega.

Rita Kerdmann, Viljandi sõltuvushaigla: sõltuvus on haigus, see on üks grupp abivajaid. Noored inimesed: 50 proovib, 50st 1 jääb sõltlaseks. Ühekordne tarvitamine ei tee sõltlast. Siin on soodumus: kui tema on süsteemne tarvitaja, räägime me haigest inimesest. Me ei saa neid ühiskonnast eemale hoida. Me ei saa täna öelda, et meil ei ole rehabilitatsioonikeskust, abi. On küll. Alati saab asju teha paremaks. Viljandis on meil töötanud keskus 6 aastat. 50% meie lõpetajatest on täna kained. Jõhis ja Tallinnas on järelkeskus, Narvas süstlavahetus, Viljandis võõrutusravi ja statsionaarse rehabilitatsiooni kohti üle 50. Ma ei arva, et üks suur keskus kuskil keset Paidet (Eesti süda) lahendab probleemi. Kahjude vähendamine peab olema seal, kus häda kõige suurem -sõltlase juures. Jah, see on süsteemne ja keeruline töö, aga täna meie seas - Viljandi haigla palgal - töötab üle 10 tervenevat sõltlast.

Monika Helme, EKRE: minult ootatakse seda arvamust, et narkomaanide vastu ei tohi olla empaatiline. Aga see tegelikult peaks olema väga tähtis teema. See koosneb kahest osast: kuidas ühiskond sellega tegeleb ühiskonnana ja kuidas me tegeleme narkomaaniga. Ühiskondlikult on prioriteet: kättesaadavus peab olema viidud miinimumini. Teine: kõik kõrvalsfäärid peaks olema nii kaetud, et võimalikult vähe inimesi satuks narkomaania lõksu. Me peame vaatama, kuidas kaitsta nakromaani tema enda eest ja kuidas kaitsta ühiskonda narkomaani eest. Meile kõigile oleks lihtsam, kui me paneks need teadmised kokku ja teha keskuse, mis oleks neile mõeldud, et me ei viiks neid tavapolikliinikusse, EMO-sse, vaid sinna, kus spetsialistid saaksid aidata.

Marleen, magistrant: miks poliitikud ei soovi selle teemaga tegeleda? Ühiskondlikult ei ole pakkuda karistuse asemel ravi, rehabilitatsiooniteenuseid.

Jako Salla, riigiprokuratuur: teeme palju eri asju, aga jupi kaupa ja eri kohtades, ministeeriumides, ametites. Ma ei ole kohanud ametnike seas vastuseisu, küll aga olen kogenud, et sellist toetust, arusaama viia poliitikuteni, et see on teema, kuhu peaks panustama, on väga raske olnud saavutada nii minul kui ka mu endistel kolleegidel. Ma ei oska öelda, kas poliitikutel hääled kaovad või mitte, aga kindlasti poliitikud tajuvad, et see ei ole teema, mis inimestele korda läheks ja kus oleks kerge sõnumeid kohale viia. 90ndatel tehti palju tööd selle nimel, et inimesi uimastitest eemal hoida, kasutati palju hirmutamistaktikat. Uimastid said palju demoniseeritud, seda tagasi pöörata on raske.

https://twitter.com/Priidick/status/905505835455000579

Joonatan Nõgisto, tudeng: arusaamine on enamasti selline, et kahjude vähendamisele kulutatud raha on raha auku viskamine. Ameerikas on uuritud: iga dollar, mida kulutatakse kahjude vähendamisele, hoiab päris mitu dollarit kokku. Olen inimestelt kuulnud, et kui inimene on sõltlane, väärib ta ära suremist. Kui näen, kuidas taarapunktis narkomaan minu ees süstib, on raske empaatiline olla.

Yoko Alender, riigikogu liige, Reformierakond: narkomaaniat käsitletakse siin kui meditsiinilist probleemi. Aga üldises retoorikas on see pigem karm, kriminaalne asi. Tegemist on teemaga, millega ei taheta tegeleda. Tuleb tunnistada, et senine poliitika on läbikukkumine.

Nelli Kalikova, MTÜ AIDS-i tugikeskus: narko ja AIDS-i probleem on ära peidetud rahvatervise seadusse, kust teda keegi ei leia. Narkomaaniat saab ravida ainult nii, et kui sa inimese leiad ja suudad ta läbi viia nõustamise ja rehabilitatsioonini, seda ei toimu. Ühes kohas jagatakse süstlaid, teises asendusravi - see on raha raiskamine. Probleemi ei käsitleta tervikuna. Poliitika kujundajad peaks rohkem kuulama neid, kes on põllul: kes töötavad ja näevad iga päev, mis toimub.

Mart Kalvet: me peaksime rohkem panustama mitte jõustamisse, vaid tarvitajate taasühiskonnastamisesse, sõltuvusravi laiendamisesse, kahjude vähendamise teenuste tegelike toomiseni sõltlasteni. Kes on ära hirmutatud ja ei kipu usaldama kahjude vähendamise teenuseid. Surrakse ka selle pärast, et ei julge kiirabi kutsuda. Politsei tuleb kohale ja uurib ainete kohta. Süsteem toimib, aga siin on palju ebakohti, mis töötavad süsteemile vastu. Vahendid üledoosi ennetamiseks on olemas, aga neid ei kasutata - tekitavad politseis tähelepanu.

Raiman Kukk, endine uimastisõltlane: täna on viimasest doosist 5 aastat möödas. Kuskil 10st inimesest 8 tahavad aidata. Kui olen rääkinud enda lugu, siis nad alguses ei usu, et narkomaan olen. Enamjaolt kohtan inimesi, kes tahavad aidata. Mõned inimesed tõesti ütlevad, et las nad surevad. Nad on kuidagi kibestunud selle peale. Üledoosis mitmed sõbrad elustasid ja paljuski tänu Jumalale pääsesin.

https://twitter.com/Priidick/status/905503358840078336

https://twitter.com/Priidick/status/905502933474738176

Miks me ei peaks leppima narkosurmadega kui asjade loomuliku käiguga? Maris Jesse, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler: me ei saa nõustuda, et 24, 30, 50 aastase inimese surm oleks kuidagimoodi ka sõltuvuses oleva inimese elu loomulik lõpp. Inimesed on saanud sõltlasteks, mitte oma elukutse valiku tõttu. See on olnud õnnetute asjaolude kokkusattumused. See, et nendes õnnetute asjaolude rajal ei ole teised inimesed saanud teda aidata, on meie ühiskondlik läbikukkumine. See on meie ühiskondlik võlg püüda inimest aidata. Meie seas on piisavalt palju inimesi, kes on sõltuvusest välja tulnud ja panustavad, et tänaseid sõltlasi aidata. Uimastiprobleemi lahendus: ennetus (laps oskab öelda ei, kui tunneb, et tegu on rumalusega - julgeb vastu seista ka eakaaslaste survele; hea haridus), teadvustamine, et meil on uimastitarvitamisega probleem, ravi ja rehabilitatsioon. Kui me nende kolmega järjepidevalt ja edaspidi tegeleme, hakkame maksma väiksemaid kulusid ühiskonnale.

Urmet Tambre, PPA: Kui võtta kriminaalbüroo, siis väga suur hulk inimesi tegeleb otseselt narkokuritegudega, et vähendada pakkumisi. Lisaks perevägivallad, väljakutsed jne.

Kui palju narkootikumidega seotud probleemid meile maksma lähevad?Sigrid Vorobjov, TAI: kaotatud inimelu, kuritegevusega seotud kahju, tervishoiuga seotud kulutused, lähedastele tehtud kahju.

https://twitter.com/Priidick/status/905502058148716544

Ligi 25% kuritegudest ja 40% vargustest on sooritatud narkootikumide tarvitajate poolt. Uimastitega seotud kulusid ühiskonnale on eraldi teema.

Eestis on hinnanguliselt 900 süstivat narkomaani. Eesti on Euroopas esimene narkosurmade poolest. Narkootikumide tarvitamise tõttu surnud inimeste keskmine vanus on 35 ning surmad on seotud peamiselt fentanüüliga.

https://twitter.com/KristianJaani/status/905492929480990721

https://twitter.com/suudpuhtaks/status/905489796151246849

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/siim-tuisk-narkomaania-pole-vaba-valiku-kusimus?id=79277916

http://epl.delfi.ee/news/eesti/soltlaste-abikeskuse-uurileandja-otsus-sundis-mu-peas-siis-kui-korvalmaja-lahedalt-sustla-leidsin?id=79351904