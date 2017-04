"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Rail Baltic - poolt ja vastu. Mida arvatakse viimasest tasuvusanalüüsist?

SUUD PUHTAKS: RAIL BALTICU JÄRJEKORDNE TASUVUSANALÜÜS

Evelyn Sepp: inimesed tahavad pigem koonduda linnadesse. Liidame sellele ühendusele juurde Tallinna-Helsingi tunneli. Hyperloop ei ole nii ulmeline, kui ta täna tegelikult tundub. Liigume õhtul Vilniusse teatrisse - sinna suunda me liigume.

Rea Raus, uurimiskeskus Statera ekspert: uuringuid tellitakse ja tellitakse ka etteantud skeemi järgi. Tõestada saab ka, et päike on sinine ja kandiline, vastavalt tellimusele. Kaubad tekivad nõudlusest, pakkumisest ja sellest suhtest, mitte trassist. Raudtee ei ole usu küsimus, vaid usalduse küsimus. Eestis on ajalugu selline, et suurte ja kulukate projektide puhul oleme varvad mahukaid uuringuid tegema, aga hiljem ka järeldusi: Saaremaa süvasadam, Jordaania projekt jne.

Toomas Virro, AS Eesti Raudtee juhatuse liige: vastuvõetud riigieelarvestrateegias ei ole ette nähtud summat, millele Erki Savisaar viitas, saatsime sellega pressiteate.

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea: Pärnu ei ole soo. Kui tõmbame selle läbi Tartu, lõhestame Eestimaa veel rohkem pooleks, tekitame veel rohkem looduskahjusid. Tartlastel on võimalik sõita rongiga, ärge olge kadedad.

Jaan Jagomägi, arhitekt ja linnaplaneerija: kui me kaotame kriitilise piiri - 2 tundi - Tallinna ja Riia vahel, muudame selle 3 tunniseks, ei ole Tallinna ja Riia vahel normaalset töösuhet luua. Kas meil on võimalik suured linnad kokku ühendada? On õige, et tuleb ühendada Lõuna-Eesti ja näen, et üks ei sega teist. Meil on vaja saada regioonina tihedaks ja siduda ka teised maad.

Ene-Margit Tiit, TÜ emeriitprofessor: praegu on Rail Baltic planeeritud sinna, kus on kõige hõredam asustus. Kui ta liiguks seal, kus on hästi toimiv taristu, kus on inimesi, kes tahavad sõita. Praegune joonlauatrass ei haaku ka üldse muu Eesti raudteevõrguga. Kui rehkendatakse, kui suur ajavõit see on? Tallinlastel ja pärnakatel - see on kolmandik Eestis. Ülejäänutel on ajakaotus, Ida- ja Lõuna-Eestil pole üldse ühendust Lõuna-Euroopaga. Raudtee käib seal, kus on inimesed, mitte seal, kus on soo.

Kristjan Lepik: olles terve elu töötanud tehnoloogiatega, näen, kuidas alahinnatakse muutust, mis võib taristuga tulla. Arvan, et nähes, kui kerge on liikuda, me alahindame neid inimesi, kes liiguvad ja kaupu, mida saaks liigutada. See tooks Eestisse täiesti teise elukvaliteedi.

Karli Lambot: La Mance´i väinas - suurte riikide vahel - on samad numbrid, millest me unistame siin. Suurim miinus Rail Balticul: meid on liiga vähe, et nii luksuslikku asja üleval ehitada. Me ei tea, missugune on Euroopa finantseerimismäär pärast 2020. aastat. Seda ei otsusta ametnikud, vaid EL liikmesriigid.

Erki Savisaar, riigikogulane: meil on vaja Euroopaga kiireid ühendusi. Kas Rail Baltic on piisavalt kiire? See võiks olla palju kiirem, aga kompromiss 240 km tundub mõistlik - saab vedada nii reisijaid kui ka kaupasid. Kui saaks tõestada, et Hyperloop on toimiv tehnoloogia, oleksime kahe käega poolt. Kas projekt on majanduslikult tasuv? Maanteeprojektide juures neid küsimusi me väga ei küsi, see on huvitav. Värske analüüs näitab, et iga euro, mis paneme, saame kuuekordselt tagasi - mitte otseselt, aga sotsiaalmajanduslikult. Kas keegi suudab näidata parema projekti, kus tasuvus oleks veelgi suurem? Sotsiaalne mõju on suur, ka SKPs? Kahju on samuti analüüsitud, kahju sisaldub juba selles kuuekordses kasus. Kui seda ei arvestaks uuringus, oleks kasum veel suurem.

Toomas Kiho, Akadeemia peatoimetaja: põhiline põhjus on, et saame Euroopalt raha. Mulle tundub, et inimesed on hakanud lõpuks mõistma, mida me saame. Lätlased saavad Riia lennujaama ja raudteejaama, Leedu trassi Vilniuse ja Kaunase vahel, eestlased saavad trassi läbi soode... Saame kiiremini Rail Balticuga? Kas selle veerand tunni pärast tasub üles kaevata kogu selle maa?

Mihkel Kangur, TLÜ Ökoloogia keskuse juhataja: meid üritatakse veenda, et majanduslikult tasub see ära. Saade algas küsimusega: kas praegune trass on optimaalseim lahendus meile? Üritatakse veenda, et majanduslikult otseselt raudtee ära ei tasu, aga siis võetakse laiema pildi argument. Nii tuleb ka sotsiaalselt kui ka ökoloogiliselt vaadata laiemat pilti. Tuleb võrrelda sarnastel alustel. Kui lähme raudteega läbi soo, kaotame kogu soo.

Aivar Kokk, IRL: Eesti riik peab mütsi maha võtma tundmatute ees, kes on väga head tööd teinud. Raha tuleb ära korjata. Teeks asjad ära, mida Eestil on nagunii vaja.

Marek Strandberg: mulle transpordikoridoride ehitamine meeldib. Aga kõige õudsam on see, et eksperdid ennustavad majandust 10 ja 30 aastat ette. See on jabur, seda ei saa ennustada. Ma ei räägi vandenõust, see on ehe kommunikatiivne käpardlikkus, mismoodi Rail Balticut korraldatakse. Meil on vaja teada inimeste võimekust lahendada keeruline ülesanne. See eeldab ökoloogia-tehnoloogia parimate asjatundjate kaasamist.

Olev-Andres Tinn, Eestimaa Rohelised: kui projekt ebaõnnestub, mille arvelt see tuleb?

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea: Me usume jumalat: ühed on ühe usu toetajad, teised on teise, ühed usuvad Jumalat, teised Allahit. See trass ei ole midagi unikaalset Euroopas: neid on tehtud Hispaanias, Saksamaal jne. Vaadake tõele otsa: kõik need omavalitsused, riigid on võitnud sellest. See ei ole midagi unikaalset, see on ühe väga hea projekti ülekandmine Baltikumi.

Endel Oja, juhtimisdotsent: kui tahame minna Muugalt veoautoga ja viia Viini konteneri, maksab see maksimaalselt 2000 eurot. Kui tahame Rail Balticaga viia, maksab see minimaalselt 3500. Ükski ärimees ei hakka maksma neid summasid. Ei kolita raudteele nii, see ei ole reaalne. 2030 peaks äriplaani järgi minema ainuüksi Kaunase terminalist minema kaupa 10 miljonit tonni, see on sama palju kui Hiina suunal... Äriplaan ei ole usaldusväärne, ülevõimendatud. See äriplaan on tehtud iseendale.

Kristjan Lepik, majandusanalüütik: on selged majanduslikud huvigrupid, kes sellest võidavad, et Rail Balticut ei tuleks. Lahendus: teeme läbi Kilingi-Nõmme raudtee.

Miks kaubavedu täna raudteel ei edene? Raivo Vare: autodega saab kiiremini. Euroopa Liidu eesmärk on kaubaautod maanteedelt ära ajada. Miks reisijad ei liigu? Seda ebamugavat korraldust ei pooldata. Kiirused Läti poolel on madalad.

Ahti Kuningas: saame ehk kasutada, aga kiirus on teine. Oleks võimalik renoveerida, trassid jäävad oluliseks pikemaks: ikkagi kaotatakse ajas. Et olla konkurentsivõimelised riikidega, siis me kaotaksime. Meil on vaja võita iga minut.

Oleg Tšubarov, Eesti Raudteelaste Ametiühingu esimees: meil on raudtee, mis viib Euroopasse, aga me ei kasuta seda. Meil ei ole elementaarset ühendust Lätigagi, kuigi raudtee on olemas. Nüüd on küsimus: kas riik on üldse vaadanud seda, et rööpad on olemas ja investeeringud on tehtud, kas seda ei võiks kasutada?

Karli Lambot, logistikaettevõtja: see on üks tõeline ebakompetentsuse ilming, kui jutustatakse, et maanteetranspordi eest vastutavad ettevõtted kaotavad. Head ühendused on vajalikud. Aga olen seisukohal, et mahud on vähemalt kaks korda üles hinnatud. Vene osa: 31% Venemaalt kaupa? See ei tule Balti riikidesse. Vaadake, mida ütles Urmas Reinsalu Gazpromi trahvimise kohta...

Raivo Vare: maanteelt võib potentsiaalselt liikuda kuni 80% kaubaveost.

Saatekülaline: inimesed, kelle äriskeemid on üles ehitatud maanteetranspordile - see toob neile leiva lauale -, siis nad loodavad, et protestiaktsioonidega on võimalik muuta Euroopa Liidu poliitikat.

Kristjan Kaunissaare: tasub lugeda ka meie pressiteateid ja viimati avaldatud uuringuid. On arvutatud finantspuudujääk, mis on 94,14 protsenti. See ümber panna maksumusse ja ümber panna omafinantseeringusse - 80 protsenti kogu maksumusest on EL finantseerimise osa. Seda pole keegi varjanud, seda on välja öeldud. Mulle tuli üllatusena see, et kust me jõuame siia, et see muudatus tähendab 66 miljonit eurot lisaraha.

Vahur Tõnissoo: palun külastage railbaltic.info kodulehte - sealt ei leia midagi üles.

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea: 18-20 tuhat veokit sõidab via Balticat. Me räägime 8-10 miljonit tonni sõidab aastas via Baltical. Sellest pool on valmis minema raudteele, kuna sihtpunktid on Austrias, Tšehhis. Kui vedada see laevaga Helsingist Põhja-Saksamaale, tuleb panna see rongi või auto peale. Soome väljendas väga selgelt seisukohta, et 300 rekat on normaalne, et need viiakse Rail Balticuga. Lugesin: 109 rekat tulid mulle Pärnust Tallinnasse teel vastu.

Tanel Ots, Saku vallavolikogu esimees: Riias tehtud ettekanded on avalikud. Viimane suur debatt on olnud, kas Rail Baltic võtab maantee pealt majandus ära või mitte? See on üks näide. Ükshaaval suured põhjused langevad ära ja on otsitud uued põhjendused.

Ahti Kuningas: vabandan, et ei ole kontakte, vaatame üle, et need seal ka oleks. Me ise ei kirjuta uuringut, kirjutab sõltumatu audiitorfirma. Me ei saa anda välja täna redaktsiooniliste märkustega dokumente. Teavitustegevust on tehtud nädalate kaupa, välja antud ajalehti. Delfiga koostöös on eraldi Rail Balticu koduleht.

Kristjan Kaunissaare: täiesti arusaamatu, ma ei tea, kust te näete seda kodulehel. See on imeliste süüdistuste loopimine. Ei oska vastata, ma olen majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnik.

Marek Strandberg: ettevõtmine on totaalselt esoteeriline. Ta ei erine millegipoolest kloorijoojate ja müüjate kogukonnast. Me kuuleme sellest, et on valminud uuring. Ka mina soovisin saada uuringut, mulle öeldi, et see uuring ei ole avalik, see on tehtud meie raha eest. Me lähme Rail Balticu kodulehele ja näeme: ei tea, kes seda asutust juhib, kes juhti juhib, kes tööl on. Me ei tea mitte midagi: me ei tea inimeste taustasid, palkasid, kuigi me maksme neile seda palka. Kogu ettevõtmine on suletud tegevus. Isegi kui täna on tehtud otsus, et tehakse seda liini pidi, siis me ei tea, kes on tehtud otsuseid. Ma palun vastust: miks te salatsete? Miks ei näe me seda, mida avaliku raha eest tehakse?

Ahti Kuningas: ärge ajage sassi äri ja poliitikat. See, et meil idast kaupa ei tule, on puhtalt poliitiline otsus. Lätti veel kaup tuleb. Leian, et Põhja-Lõuna suunalisel teel ei ole poliitilisi otsuseid, on ärilisi otsuseid. Sellest on lähtutud.

Aleksander Laane, Eestimaa Rohelised, aseesimees: meil on raudtee olemas, kas näete, et see on ummistunud kaubast? Kas see toob kaasa? Mina pole näinud. Mis funktsiooni te näete selles?

Miks ei vastata? Ahti Kuningas: kui paneme oma investeeringu, siis see tasub meile ära, ka sotsiaalmajanduslikult.

Karli Lambot, logistikaettevõtja: kahtlen, et selle uuringu põhjal keegi arvamust muudab. Tuleb tähele panna, et tegemist on uuringuga, mis ei vasta küsimusele, kas see investeering on Balti riikidel optimaalseim, kõige parem? Uuring vastab küsimustele, kas etteantud eeldusel on projekt kõlbulik? Me ei saanud eeldada, et sealt ammendavat vastust tuleb, aga probleem on, et see uuring ei vasta, kas niisugune koridor, transpordilahendus on nende riikide jaoks parim.

Mis edasi plaanitakse? Ahti Kuningas, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler: riigikokku. See on kolmas uuring, kokkuvõte on sellest olemas. Reedeks on kogu tasuvusuuring kaante vahel.

Rail Balticu Eesti koordinaator Kristjan Kaunissaare: tasuvusuuring selgitas, et Rail Baltic on mõttekas. Selleks, et analüüs oleks äärmiselt negatiivne, peaks midagi katastroofilist juhtuks.

Saade algas sissejuhatusega: Poolt: Rail Balticu arendajad lubavad mugavat reisi Tallinnast Riiga 2 tunniga, 5 miljonit reisijat ja üle 16 miljoni tonni kaupa, maanteeveod vähenevad ning õnnetuste hulk vähenevad, reisijad säästavad aega. Vastu: looduskeskkonna lõhestamine, kahtlus majanduslikus mõttekuses. Investeeringuid ei suudeta tagasi teenida, kahjum 3,6 miljardit eurot.

