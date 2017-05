"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Mis on saamas Eesti liikluskultuurist?

SUUD PUHTAKS: Milline on Eesti liikluskultuur?

Sirk: Märk on viimane asi, mida vaadatakse. Inimene vaatab seda, kas tal on mugav.

Sirk: Liikluskorraldajad mõtlevad selle peale, et meil oleks turvalisem: teed on augulised, ummikud on suured.

Savi: Juriidikaga liiklust ei reguleerita. Kui jurist juhib liikluskorralduse osakonda, siis ilmselt püütakse. Näiteks Väike-Karja tänava otsa peal on umbes kaheksa märki. Olulised on äärekivid, materjalid, füüsiline keskkond.

Andres Harjo, Tallinna transpordiamet: Liiklusmärki on vaja seetõttu, et kindlaks teha, kas liiklusreegleid on eiratud või mitte. Aga olen nõus, et märke võiks vähem olla. Märkide rohkus määrab liikleja oma käitumisega. Kui on normaalne suhtumine ja liiklusrikkumisi ei ole, siis ei ole ka märke vaja.

Renee Puusepp, arhitekt: Tallinn on viimase 10 aasta jooksul laiali valgunud. Vahemaad on kasvanud, liikluskiirused on ka kasvanud. Üks pikaajaline meede on küsimus, kas me tahame kompaktset linna või tahame sellist laialivalguvat linna.

Savi: Keskkond peaks olema selline, kus me mitte ainult ei taha rikkuda vaid ei saa rikkuda. Näiteks et kui on 30 ala, siis kiiremini ei saagi sõita. Või kui jalakäijal on eesõigus, siis peaks see eesõigus olema ka füüsiliselt defineeritud.

Lembit Poolak, taksojuht: Täna teeb liiklusmärkidest kinnipidamine liiga palju raskuseid. Näiteks peatumispiirangud tähendavad, et Tallinna kesklinnas justkui ei saagi autost välja tulla.

Antov: Oma hoovis oskame oma inimestega käituda vaatamata sellele, et sinna vöötrada ei joonista. Linnatänaval on teine suhtumine.

Ainjärv: Ma usun, et sellest on lihtsalt huvitav rääkida. Vaevalt, et iga teine õpetaja on seksmaniakk.

Vaino: Miks on inimestel tihti halb kogemus sõiduõpetajatega?

Tõnis Savi, arhitekt ja linnaratturite liidu juhatuse liige: Peaksime otsustama ära, kas jalgratas on ikka võrdne sõiduk või mitte, ja selle põhjalt ka linnu planeerima.

Madar: Määruse järgi koolitust tehes on täna jalgrattalubade samiseks tarvis koolituse eest maksta umbes 100 eurot.

Rasmus Lahtvee, abipolitseinik: Oluline on ka kogukondlik vastutus, kasvõi eeskuju mõttes. Kui me liikluses jalakäijana, jalgratturina, autojuhina näitame, kuidas käituda?

Sirk: Liikluskasvatuses on auk sees. Umbes kooliminekueast alates loodab lapsevanem, et kool võtab kasvatusfunktsiooni üle. Lapsevanem ei pruugi selleks isegi olla võimeline. Aga koolis on see sisuliselt vabatahtlik. Liiklusõpet üldhariduskoolides sisuliselt ei ole, välja arvatud mõnes koolis, kus õpetajad omaalgatuslikult seda teevad.

Endrik Mänd, Tallinna peaarhitekt: Jalakäijana vaatan, et kõige halvemat eestkuju annab liikluses vanem generatsioon.

Kaevats: Isejuhtivad autod näevad need kahtlased romud juba kaugelt ära ja oskavad nendega arvestada.

Vaino: Romud jäävad ju ikka alles, kasvõi väikestes kohtades - need ju ei hakka ise ennast juhtima.

Marten Kaevats, riigikantselei: Valmistame Eestit ette selleks, et kogu Eesti võiks isejuhtivate autode võrgustikuga kaetud. Arvan, et kui kõik koos võtame koos ette ja saame mõttemudeliblokist üle, siis 15 aasta pärast ei peaks enam kokku tulema ja selle üle arutada. Kõige lähemale jõuame sellele nii, kui kasutame uut tehnoloogiat.

Loigo: Juhilubasid läheb saama täiskasvanud inimene. Selle inimese väärtushinnanguid ümber kasvatada on hilja.

Jaani: Kust saavad jalakäijad liiklushariduse? Koolist, kodust. Autokooli neid väärtuseid tõenäoliselt neid väärtuseid enam anda ei saa. Kehvade väärtustega autokooli mineja neid sealt tõenäoliselt paremaks ei saa ka.

Tarmo Vanamõisa, Maanteeamet: Kas tänased mahud sellisel kujul on ühe inimese liiklusesse saatmiseks piisavad? Äkki peaks piirangud üldse ära võtma?

Indrek Madar, OÜ Autosõit: "Näidake mulle üks inimene, kes tuleb autokooli ja ütleb, et ta on nõus maksma kolm korda rohkem kui koolitus minimaalmahus maksab."

Ots: Ma pole tõesti näinud, et minu silme all võetaks keegi telefoniga lobiseja kinni, kes teel vänderdab.

Elmar Ots, Autoleht: Karistus peab olema vältimatu, mitte karmim. "Ma pole aastaid puhunud."

Loigo: Eelmisel aastal saadeti natuke alla 300 inimese rehabilitatsiooniprogrammi. Sellel aastal esimeses kvartalis on neid juba peaaegu 200. Samamoodi rakendatakse sekkumiskoolitust algajate juhtide ja turvavarustuse mittekasutajatega.

Sirk: Paljud inimesed ei teagi, et kaks pudelit õlut teevad ta purju. Selle selgitaja ei pea olema kumminuiaga politseinik vaid võib olla ka keegi teine.

Einar Hillep, justiitsministeerium: kooskõlastusel on eelnõu, et teatud karistusi saaks määrata kiiremini, sujuvamalt.

Sirk: Juba ammu oleks võinud siduda teatud karistused seotud inimese sissetulekuga. Väärteo eest saab praegu kuni 1200 eurot trahvi teha olenemata sellest, kas palk on 300 eurot või 5000 eurot.

Vane: Üks pilootprojekt näitas, et 90% joobes juhtidest on haiged, kes vajavad ravi.

Erik Ernits, maanteeamet: Alkoholiprobleemiga inimese karistamine ei pruugi aidata. Huligaani karistamine võib abiks olla küll. Karistuse suurusest olulisem on aga see, kui tihti sa karistada saad.

Umbes 70% menetlustest on liiklusrikkumised.

Jaani: Igapäevane väärteomenetlus on täna tänaval samas liiga aeglane ja kohmakas.

Indrek Sirk: 2002 toimus oluline muutus. Iga roolijoodik pidi enne seda käima politseiametnikuga eraldi vestlusele. Täna saadakse enamik karistusi kätte posti teel. Isiklikku suhet enam ei ole. Massrikkumiste puhul on see põhjendatud. Aga raskematel karistustel on isiklik kontakt põhjendatud.

Andres Koldre, bussijuhtide ühingu liige: Ka professionaalid jäävad vahele, kuigi ka ettevõtted kontrollivad ise.

Renee Puusepp, EKA linnaplaneerimise vanemteadur: Liiklustihedus kasvab. Peaks vaatama, kuidas seda vähendada.

Rainer Amur, prokurör: Joobes juhid peaksid minema ravile. See oleks tingimus, millega pääsetakse raskematest karistustest.

Antov: Hea on see, et me räägime täna liiklusest oluliselt tõsisemalt kui kümme aastat tagasi.

Vaino: Ärge, vaatajad, seda kuulake. Võluvitsa siiski otsime.

Dago Antov, TTÜ professor: Võluvitsa me ei leia.

Loigo: Soomlaste arvutustel peavad purjuspäi roolis sõitjad vahele jäämiseks sõitma ligi 300 korda, aga Eestis on teistest riikidest samas oluliselt rohkem kontrolle.

Jako Salla, Riigiprokuratuur: Arvutuslikult on Eestis päevas tänavatel umbes 3000 joobes juhti.

Talve: Patrullide vähesuse tõttu on inimestel karistamatuse tunne.

Tanel Talve, Riigikogu: Ma usun, et sel hetkel oli see kaalutletud otsus. "Mootorratas on tarkade inimeste sõiduriist."

Jaani: Selle aktsiooni eesmärk oli päästa kahe noore inimese elu.

Vaino: Kas mootorratturi maha võtmine oli mõeldud teiste ratturite hirmutamiseks?

Kadri Lainas, Teomeeter: Eesti liiklust ei kujunda politsei, teed või autod vaid on meie omavahelise kokkuleppe küsimus. Näiteks ei ole enam valdav, et alkoholi joonuna minnakse rooli. Sellele järgneb sõprade halvakspanu.

Sirk: 2008. aastal avastas politsei rikkujaid tänavatel kolm korda vähem kui möödunud aastal. "Võib-olla peaksime vaatama peale ka vahelejäämise hirmule."

Loigo: Välja kujunenud alkoholisõltuvus tähendab, et lubade ära võtmine või paariks päevaks vangi panemine ei ravi teda.

Loigo: Alkohol on ühiskonnas suur probleem. Eesti inimesel on väga omane, et ta ei lähe probleemiga psühholoogile, sest psühholoog on "nõrkadele." Kuni me ei tegele sõltuvusprobleemidega, siis probleem ei kao.

Jaani: Lihtsalt karistuste karmistamine aga ei aita.

Kristjan Jaani, PPA põhja prefekt: Viimastel aastatel on Eesti liikluskultuuris olnud paigalseis. Aga näiteks 2007 oli aastas ligi 200 hukkunut, augustikuus näiteks 32 hukkunut.

Indrek Sirk, vandeadvokaat: Šokivangistus on väga mõjus vahend. "Kuid karistus ei saa kunagi olla automaatne."

Vane: Tõenäoliselt on nutiseadmite probleem suurem kui me aimamegi.

Loigo: Nutiseadmed on tõsine oht, sest mõne sekundiga läbib auto sõites pika maa.

Sirle Loigo, PPA: Kõige rohkem saavad Eestis viga kergliiklejad.

Vane: Plekimõlkimisi on samas ka sel aastal circa 7% vähem.

Villu Vane: raskeid liiklusõnnetusi on praeguse seisuga umbes 30 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal, viga saanuid umbes 80 vähem. Selle taga on aga ka see, et esimeses kvartalis juhtus mullu esimeses kvartalis kolm õnnetust bussides, kus sai viga umbes 50 inimest.

Kolm pakkumist, kuidas olukorda parandada: Parem haridus? Parem liikluskorraldus? Karmimad karistused?

"Ikka karmimalt tuleb karistada," hindab üks liiklusrikkuja ise seda, kuidas liiklusrikkujaid korrale kutsuda.

Saade algas. Sissejuhatuseks tutvustatakse politsei tähelepanekuid, et liikluses räägivad autojuhid pidevalt telefonidega.

