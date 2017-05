"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI: Mis on saamas Eesti liikluskultuurist?

SUUD PUHTAKS: Milline on Eesti liikluskultuur?

Antov: Hea on see, et me räägime täna liiklusest oluliselt tõsisemalt kui kümme aastat tagasi.

Vaino: Ärge, vaatajad, seda kuulake. Võluvitsa siiski otsime.

Dago Antov, TTÜ professor: Võluvitsa me ei leia.

Loigo: Soomlaste arvutustel peavad purjuspäi roolis sõitjad vahele jäämiseks sõitma ligi 300 korda, aga Eestis on teistest riikidest samas oluliselt rohkem kontrolle.

Jako Salla, Riigiprokuratuur: Arvutuslikult on Eestis päevas tänavatel umbes 3000 joobes juhti.

Talve: Patrullide vähesuse tõttu on inimestel karistamatuse tunne.

Tanel Talve, Riigikogu: Ma usun, et sel hetkel oli see kaalutletud otsus. "Mootorratas on tarkade inimeste sõiduriist."

Jaani: Selle aktsiooni eesmärk oli päästa kahe noore inimese elu.

Vaino: Kas mootorratturi maha võtmine oli mõeldud teiste ratturite hirmutamiseks?

Kadri Lainas, Teomeeter: Eesti liiklust ei kujunda politsei, teed või autod vaid on meie omavahelise kokkuleppe küsimus. Näiteks ei ole enam valdav, et alkoholi joonuna minnakse rooli. Sellele järgneb sõprade halvakspanu.

Sirk: 2008. aastal avastas politsei rikkujaid tänavatel kolm korda vähem kui möödunud aastal. "Võib-olla peaksime vaatama peale ka vahelejäämise hirmule."

Loigo: Välja kujunenud alkoholisõltuvus tähendab, et lubade ära võtmine või paariks päevaks vangi panemine ei ravi teda.

Loigo: Alkohol on ühiskonnas suur probleem. Eesti inimesel on väga omane, et ta ei lähe probleemiga psühholoogile, sest psühholoog on "nõrkadele." Kuni me ei tegele sõltuvusprobleemidega, siis probleem ei kao.

Jaani: Lihtsalt karistuste karmistamine aga ei aita.

Kristjan Jaani, PPA põhja prefekt: Viimastel aastatel on Eesti liikluskultuuris olnud paigalseis. Aga näiteks 2007 oli aastas ligi 200 hukkunut, augustikuus näiteks 32 hukkunut.

Indrek Sirk, vandeadvokaat: Šokivangistus on väga mõjus vahend. "Kuid karistus ei saa kunagi olla automaatne."

Vane: Tõenäoliselt on nutiseadmite probleem suurem kui me aimamegi.

Loigo: Nutiseadmed on tõsine oht, sest mõne sekundiga läbib auto sõites pika maa.

Sirle Loigo, PPA: Kõige rohkem saavad Eestis viga kergliiklejad.

Vane: Plekimõlkimisi on samas ka sel aastal circa 7% vähem.

Villu Vane: raskeid liiklusõnnetusi on praeguse seisuga umbes 30 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal, viga saanuid umbes 80 vähem. Selle taga on aga ka see, et esimeses kvartalis juhtus mullu esimeses kvartalis kolm õnnetust bussides, kus sai viga umbes 50 inimest.

Kolm pakkumist, kuidas olukorda parandada: Parem haridus? Parem liikluskorraldus? Karmimad karistused?

"Ikka karmimalt tuleb karistada," hindab üks liiklusrikkuja ise seda, kuidas liiklusrikkujaid korrale kutsuda.

Saade algas. Sissejuhatuseks tutvustatakse politsei tähelepanekuid, et liikluses räägivad autojuhid pidevalt telefonidega.

